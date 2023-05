Auto finisce contro palo della luce e si ribalta in un incidente a Gravina di Catania: donna morta sul colpo

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Incidente mortale a Gravina di Catania. Nel pomeriggio di domenica 21 maggio, una donna di 57 anni ha perso la vita mentre era alla guida della proprio auto, che si è ribaltata dopo aver colpito un palo della luce. In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente

Nel primo pomeriggio di domenica 21 maggio, la vittima si trovava alla guida della propria auto, una Fiat Panda, a Gravina di Catania, lungo via dei Carabinieri.

In circostanze ancora da chiarire, sembrerebbe che la donna abbia colpito un palo dell’illuminazione che si trova lungo quella via.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, a Gravina di Catania

Sebbene la dinamica dell’incidente attenda ancora l’ufficialità della ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’utilitaria si sia poi ribaltata su se stessa dopo l’impatto.

Non è chiaro se la conducente abbia perso controllo del mezzo e per quale motivo o se la causa dell’incidente sia esterna.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118.

I vigili hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere dell’auto. Gli operatori sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Le ferite riportate nel violento impatto, infatti, non le hanno lasciato scampo e la conducente è morta sul colpo.

Le generalità della vittima non sono ancora note. I carabinieri si sono messi al lavoro per effettuare i rilievi del sinistro e accertare le cause dell’incidente.

Altro incidente

Una tragedia analoga è avvenuta ad Assisi, nella stessa mattinata di domenica 21 maggio.

Nel Comune in provincia di Perugia, una ragazza di soli 22 anni è morta a causa di un incidente stradale. L’auto a bordo della quale viaggiava la 22enne avrebbe sbandato finendo contro lo spartitraffico.

L’impatto, evidentemente, è stato fatale. Nell’incidente altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due ragazze di 19 anni.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro, ma a causa dello schianto sulla strada statale le tre ragazze che erano a bordo dell’auto sarebbero state catapultate fuori dalla vettura.