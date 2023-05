L'auto finisce contro il guardrail e muore una 22enne ad Assisi: ferite altre due ragazze sbalzate in strada

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tragedia ad Assisi. Nel Comune in provincia di Perugia una ragazza di soli 22 anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto durante la mattinata di domenica 21 maggio. L’auto a bordo della quale viaggiava la 22enne avrebbe sbandato finendo contro lo spartitraffico. L’impatto, evidentemente, è stato fatale. Nell’incidente altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due ragazze di 19 anni.

L’auto perde il controllo e poi si schianta contro il guardrail

Il drammatico incidente si è consumato all’alba del 21 maggio ad Assisi, in provincia di Perugia. Il sinistro in cui è morta una ragazza di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre due 19enni ha coinvolto una sola auto.

Stando alle informazioni diffuse, infatti, la vettura a bordo della quale viaggiava la 22enne avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro lo spartitraffico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Assisi, il comune in provincia di Perugia dove è avvenuto l’incidente mortale

L’incidente è avvenuto ad Assisi. Più precisamente, l’auto stava viaggiando lungo la strada statale 75 ‘Centrale Umbra’ in direzione Foligno.

L’incidente sarebbe avvenuto all’altezza del chilometro 9,800. Subito dopo il sinistro, il traffico in transito sulla superstrada è stato deviato.

Le ragazze sbalzate fuori dalla macchina

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione tracciata dagli agenti, l’auto avrebbe perso il controllo. Lo sbandamento, poi, l’avrebbe fatta finire contro il guardrail.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro, ma a causa dello schianto sulla strada statale le tre ragazze che erano a bordo dell’auto sarebbero state catapultate fuori dalla vettura.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla tragica vicenda. Quel che è certo è che una delle tre ragazze ha perso la vita, probabilmente a causa dell’impatto a terra.

Le altre due 19enni, invece, sono state trasportate in ospedale dove adesso sono ricoverate, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Altre due giovani vite morte in strada

Negli scorsi giorni un’altra giovane ragazza ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro mortale si è verificato venerdì 19 maggio alle porte di Roma, in via Nomentana bis.

In prossimità di una curva, un’auto si è schiantata con due vetture. Nell’incidente ha perso la vita Rebecca Bisciotti, 21enne universitaria, morta in ospedale dopo i soccorsi del 118.

Pochi giorni prima, a Isorella (provincia di Brescia), una 24enne è morta in un incidente frontale con un camion.