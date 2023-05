Morta a 24 anni nel frontale con un camion a Isorella: auto scivolata sul carburante perso da un altro tir

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente stradale nel Bresciano. Una ragazza di 24 anni ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un camion a Isorella. La giovane avrebbe perso il controllo della sua vettura forse a causa di una chiazza di carburante persa da un altro tir, finendo nell’altra corsia contro il mezzo pesante. Inutili i soccorsi.

Scontro frontale a Isorella

L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 17 maggio, a Isorella, in provincia di Brescia. A scontrarsi frontalmente lungo la strada provinciale 24 sono stati una Lancia Ypsilon e un camion carico di mattoni.

La vittima, come riporta il Giornale di Brescia, è una ragazza di 24 anni residente a Ostiano, nel Cremonese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lo scontro frontale sulla provinciale 24 a Isorella, nel Bresciano

La dinamica dell’incidente

Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, la giovane, che stava andando al lavoro, avrebbe perso il controllo della sua auto andando ad invadere la corsia opposta, proprio quando stava sopraggiungendo un camion carico di laterizi.

L’esatta dinamica dello scontro è ancora da chiarire, forse l’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso scivoloso dal carburante perso accidentalmente poco prima da un altro tir.

I soccorsi

Violentissimo l’impatto tra l’utilitaria e il mezzo pesante, che non ha lasciato scampo alla 24enne. Quando i vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere, per lei ormai non c’era più nulla da fare.

L’auto è andata completamente distrutta nell’impatto, mentre il camion con il rimorchio è finito fuori strada, nel campo a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso proveniente da Milano, i vigili del fuoco, la polizia locale e la stradale di Montichiari. Un tratto della strada è stato chiuso al traffico per via del carburante presente sull’asfalto, gli operai della Provincia al lavoro per la messa in sicurezza.