Morta in ospedale dopo lo scontro con due auto a Roma la 21enne Rebecca Bisciotti: le indagini sono in corso

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un venerdì sera terminato in tragedia per una ragazza di 21 anni. Si tratta di Rebecca Bisciotti, ennesima vittima di un incidente stradale che questa volta ha coinvolto ben tre auto. Il sinistro mortale è avvenuto venerdì 19 maggio a Roma, in via Nomentana bis verso Tor Lupara. La giovane è morta in ospedale, dove è stata trasportata dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto. Nell’incidente si contano anche due persone ferite di cui una in gravi condizioni.

L’impatto fatale in curva

Erano circa le 23 di venerdì 19 maggio quando si è consumato il drammatico incidente all’altezza di una rotatoria su via Nomentana bis, a Roma.

Più precisamente l’impatto sarebbe avvenuto a ridosso di Tor Lupara, una frazione del Comune di Fonte Nuova.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Nomentana bis, la strada provinciale su cui è avvenuto l’incidente

Stando a quanto si apprende, il sinistro si sarebbe verificato all’altezza di una curva dove si sono scontrate tre auto: una Mini Cooper, una Mercedes Classe C e una Volkswagen Golf.

Rebecca Bisciotti, la 21enne che ha perso la vita nell’incidente, era alla guida della Mini Cooper quando si è scontrata contro le due auto. L’impatto le è stato fatale.

Rebecca Bisciotti è morta in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno constatato le gravi condizioni in cui versava la 21enne.

Così Rebecca Bisciotti è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale ‘Sant’Andrea’ dove però è morta poco dopo il suo ricovero.

Sul posto dell’incidente sono anche intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Ma sulla dinamica del sinistro mortale sono ancora in corso le indagini che dovranno accertare le responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nell’incidente in cui sono anche rimaste ferite due persone.

La studentessa universitaria è l’ennesima vittima della strada

Adesso la salma della 21enne è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli.

I giornali che hanno ricostruito il profilo della ragazza di Colleverde la descrivono come un’amante del pattinaggio e una tifosa laziale. Rebecca Bisciotti studiava Scienze della Comunicazione all’università ‘La Sapienza’ di Roma e impartiva ripetizioni ai liceali.

La 21enne è l’ennesima giovane vittima che si conta sulle strade italiane. Gli incidenti stradali, infatti, rappresentano la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 24 anni.

Recentemente, un’altra giovane vita è stata spezzata in questo modo: a Isorella, in provincia di Brescia, una ragazza di 24 anni è morta in un frontale con un camion.