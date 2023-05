Scende dal furgone e viene travolto in autostrada: drammatico incidente sull'A4, muore camionista 55enne

Incidente mortale sull’autostrada A4, all’altezza di Ospitaletto, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio. La vittima è un cittadino bulgaro di 55 anni che si era fermato con il proprio furgone sulla corsia d’emergenza, travolto da un camion adibito a trasporti eccezionali.

La dinamica

Atov Ruhmen Ivanov – questo il nome della vittima – era partito con il suo furgone da Marsiglia alla volta della Bulgaria.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, il camionista 55enne è stato travolto e ucciso dal rimorchio di un tir per trasporti eccezionali, mentre si trovava sulla corsia di emergenza.

L’uomo, secondo Brescia Oggi, era appena sceso dall’abitacolo del suo furgone in panne nei pressi dello svincolo per Ospitaletto.

Ennesimo incidente mortale

L’impatto è stato fatale per l’uomo che secondo quanto ricostruito è rimasto schiacciato tra il carico del tir e il suo furgone, quest’ultimo poi precipitato a causa dell’impatto nella scarpata adiacente.

Inutile ogni tentativo di salvare la vita al 55enne da parte degli operatori sanitari inviati dalla centrale Areu di Brescia giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale dalla procura cittadina. Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del drammatico incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Ospitaletto

Trattasi dell’ennesimo grave incidente che si consuma sulle strade della provincia di Brescia in poche settimane. Una donna di 52 anni è morta nello scontro frontale tra due auto avvenuto il 18 aprile 2023 a Esine lungo la strada statale 42 della Valle Camonica.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto condotte da due donne, che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Le chiusure notturne sull’A4

Sull’autostrada A4 Milano-Brescia, come riporta l’agenzia ItalPress, al fine di consentire alcuni interventi relativi alle barriere di sicurezza, saranno adottate alcune chiusure: dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 maggio, sarà completamente chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Oglio; dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 maggio, toccherà invece alla stazione di Brescia ovest, in entrata e in uscita. Si consiglia dunque di utilizzare la stazione di Ospitaletto o di Brescia Centro.