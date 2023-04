Donna morta nello scontro tra due auto sulla Statale a Esine vicino Brescia: strada chiusa, traffico bloccato

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente stradale nel Bresciano. Una donna di 52 anni è morta nello scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio a Esine lungo la strada statale 42 della Valle Camonica. Ferita e trasportata in ospedale la conducente dell’altra vettura.

Scontro frontale a Esine

Come riporta Brescia Today, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile, lungo la strada statale 42 della Valle Camonica in territorio di Esine, in provincia di Brescia.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto condotte da due donne, che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lo schianto sulla Statale 42 della Valle Camonica, a Esine (Brescia)

Morta una donna, ferita l’altra conducente

Violento l’impatto tra le due auto, che non ha lasciato scampo alla donna di 52 anni alla guida di un’utilitaria. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, per lei non c’è stato niente da fare.

È invece rimasta ferita la conducente dell’altra vettura, una donna di 39 anni: è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Ha riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico bloccato

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’esatta dinamica del terribile schianto è al vaglio dei militari della Compagnia di Breno.

La Statale 42 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione delle auto. Traffico bloccato: sono state segnalate code in entrambe le direzioni, con rallentamenti e disagi anche nelle strade secondarie della zona.