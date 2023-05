Grave incidente a Erba, auto si scontrano e travolgono due runner: una è grave, dinamica da chiarire

Due runner sono state travolte a Erba, in provincia di Como. Una delle due donne sarebbe ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Cos’è successo

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 21 maggio in via Alserio, non lontano dal centro di Erba e dal cimitero della città comasca.

Come riportato dal Corriere della Sera, secondo una prima ricostruzione e in attesa che venga chiarita la dinamica dell’incidente, sembra che le due donne stessero correndo quando sono state investite da un’auto, una Bmw.

Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, travolgendo le due runner. Nell’incidente sarebbe coinvolta anche una seconda automobile.

I soccorsi

Immediato l’arrivo sul luogo dell’incidente dei soccorsi. Sono intervenute due ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle due runner sarebbe in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente della vettura che ha investito le due podiste.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del grave incidente a Erba, in provincia di Como

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione locale di Erba.

Schianto mortale a Binago

Nella serata di sabato 20 maggio, si è registrato un altro gravissimo incidente in provincia di Como. A Binago, un 40enne ha alla guida di una Smart ha perso la vita a seguito di un frontale con un’altra vettura, guidata da un 38enne, rimasto ferito in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto in via Como, nella zona dell’incrocio con Solbiate con Cagno, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’impatto è stato violentissimo: il conducente della Smart è stato estratto dalla vettura in fin di vita ed è morto poche ore dopo in ospedale.

I carabinieri di Olgiate Comasco stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ennesimo incidente in Lombardia

Si tratta dell’ennesimo sinistro che si registra sulle strade della Lombardia negli ultimi giorni. Un incidente mortale a Turbigo (Milano) si è concluso con un tragico bilancio. In uno scontro frontale sono morte due persone, un 18enne e una giovane di 24 anni, nella mattina di domenica 21 maggio.

La vicenda ha avuto luogo lungo la statale 341 tra via Milano e via Patrioti. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia sono ancora in corso.

Sull’autostrada A4, all’altezza di Ospitaletto, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio, è morto un camionista travolto da un tir. La vittima è un cittadino bulgaro di 55 anni che si era fermato con il proprio furgone sulla corsia d’emergenza, travolto da un camion adibito a trasporti eccezionali.