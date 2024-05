Ipotesi violenza sessuale a Milano in corso Como: ragazza di 21 anni si risveglia all'altro capo della città

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Milano una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale, forse di gruppo. La giovane aveva passato la serata con alcuni amici in corso Como, una delle zone calde della movida cittadina. Poi sostiene di essere stata aggredita. Il risveglio è avvenuto l’indomani mattina a diversi chilometri di distanza, nella metro Maciachini. La 21enne non ricorda nulla.

Ragazza denuncia violenza sessuale a Milano

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte fra mercoledì 15 e sabato 16 maggio. La 21enne, di origine sudamericana, si è presentata alle 7:45 all’operatore Atm di stazione nella fermata della metropolitana M3 Maciachini, denunciando di essere stata aggredita.

L’operatore ha immediatamente chiamato il 112. La 21enne non ha saputo spiegare come fosse arrivata in piazzale Maciachini, né ha saputo fornire elementi utili a ricostruire le sue ultime ore.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio in basso indica corso Como. Il cerchio in alto indica la metro Maciachini della linea M3.

Dal suo racconto emerge solo l’incontro con più persone che l’avrebbero aggredita, ma non si sa se in strada o in un altro contesto.

Visitata alla clinica Mangiagalli

La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, struttura specializzata per il supporto alle vittime di violenza. Sul caso indagano gli investigatori della Squadra mobile. Uno dei punti da chiarire è se alla 21enne sia stata somministrata qualche sostanza che possa averne alterato lo stato di coscienza, come la famigerata droga dello stupro.

Un aiuto alle indagini potrà arrivare anche dalle videocamere di sorveglianza in corso Como e nella metropolitana milanese.

Il precedente

A metà marzo si era verificato un caso simile: una ragazza di 18 anni, studentessa delle superiori, era andata a ballare con un gruppo di amici in una discoteca di corso Como.

La giovane aveva fatto amicizia con un 23enne, in discoteca con i suoi amici. I due avevano poi deciso di lasciare le rispettive comitive per andare altrove a bordo dell’auto del ragazzo.

Il 23enne avrebbe poi guidato fino a una zona appartata. Secondo l’accusa avrebbe infine approfittato della minore capacità di intendere della ragazza dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.