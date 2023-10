Cadavere di un uomo trovato nel piazzale di un gommista a Cagliari: forse il 75enne è caduto dalla finestra

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Macabra scoperta a Cagliari dove il cadavere di un uomo di 75 anni è stato ritrovato nel piazzale di un gommista. I fatti risalgono alla mattina dell’8 ottobre. La prima ipotesi emersa, come riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa‘, è che la vittima sia caduta da una finestra di un alloggio che si trova nel capannone del gommista. Potrebbe essersi trattato di un terribile incidente, ma sulla vicenda indagano gli inquirenti che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Il ritrovamento del cadavere a Cagliari

Il ritrovamento è stato fatto intorno alle 10 della mattina di domenica 8 ottobre. L’uomo, un 75enne, è stato ritrovato senza vita all’interno del piazzale di un gommista.

Per la precisione, la scoperta è stata fatta in viale Elmas, a Cagliari. Come riportato da ‘Ansa‘, sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra volante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il viale dove si trova il piazzale del gommista in cui è stato ritrovato il cadavere

Subito dopo, invece, hanno raggiunto il luogo del ritrovamento anche gli investigatori della squadra mobile che hanno avviato gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda.

Il 75enne sarebbe caduto dalla finestra

Al momento, sono ancora poche le informazioni utili a comprendere quello che è accaduto all’uomo trovato morto a Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto giù da una finestra di un alloggio che si trova nel capannone del gommista.

L’agenzia di stampa ‘Ansa‘, infatti, riporta che il 75enne alloggiava proprio sopra il gommista che si trova in viale Elmas.

Non si esclude l’ipotesi dell’incidente

La sua morte, dunque, potrebbe essere considerata un incidente. Ma la polizia, che sta conducendo le indagini, non escluderebbe nessuna ipotesi.

Sul posto del ritrovamento, inoltre, è intervenuta anche la scientifica. Se in questo caso la pista dell’incidente appare probabile, così non è stato per altre vicende di cronaca.

A fine settembre, ad esempio, il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un cassonetto della spazzatura a Biella. In quel caso, le indagini hanno portato a fermare quattro persone con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere.

Altrettanto macabra, anche la scoperta a inizio settembre del cadavere di un uomo ritrovato in un carrello della spesa a Roma, in zona Tor sapienza.