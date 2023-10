Cadavere di un 40enne seminudo trovato accanto all'auto a Montebelluna: l'ipotesi del malore, cosa sappiamo

Il corpo seminudo di un 40enne giaceva accanto alla sua auto lungo la superstrada pedemontana veneta, poco dopo il casello di Montebelluna. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del Suem 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Secondo le prime ipotesi, il 40enne potrebbe essere stato colto da malore e avrebbe fatto in tempo ad accostare il veicolo per non creare incidenti.

40enne seminudo trovato morto accanto all’auto

La tragedia si è consumata la mattina di sabato 7 ottobre lungo la superstrada pedemontana veneta.

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto a poca distanza dalla sua auto dopo il casello di Montebelluna, in provincia di Treviso.

Il cadavere di un uomo seminudo è stato rinvenuto nei pressi del casello di Montebelluna sulla superstrada pedemontana veneta, accanto alla sua auto

Come riporta ‘Treviso Today’ si trattava di Francesco Forner, 40 anni, residente a Vittorio Veneto.

Alcune fonti parlano di ‘giallo’ perché per il momento non è possibile ricostruire gli ultimi attimi di vita dell’uomo.

I soccorsi

‘Oggi Treviso’ scrive che oltre ai sanitari del Suem 118 sul posto è arrivato anche un elicottero partito dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il personale medico arrivato in soccorso ha tentato disperatamente di rianimare l’uomo, ma il Forner era già deceduto.

L’allarme era stato dato dagli altri automobilisti in transito, che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada con l’uomo riverso a poca distanza sull’asfalto.

L’ipotesi del malore

Secondo una prima ipotesi riportata anche da ‘Quotidiano del Piave’, Francesco Forner potrebbe aver accusato un malore mentre si trovava alla guida.

Il 40enne avrebbe quindi fatto in tempo ad accostare mentre sentiva che stava perdendo i sensi, fino a fermarsi e uscire dall’abitacolo.

Gli automobilisti hanno riferito di aver rinvenuto il 40enne seminudo per motivi ancora da accertare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile di Montebelluna e gli agenti della polizia locale, che ora indagano per ricostruire la vicenda.

