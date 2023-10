Donna trovata morta a Rimini, cadavere vicino al garage di un condominio: non si esclude il femminicidio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il corpo senza vita di una donna di 79 anni è stato ritrovato nella mattinata di mercoledì 4 ottobre all’interno di un condominio a Rimini. Sul posto la polizia, si tratterebbe di una morte violenta. L’ipotesi prevalente è che possa trattarsi dell’ennesimo femminicidio.

Il cadavere trovato vicino al garage del condominio

Secondo quanto riporta Ansa, la scoperta del cadavere è stata fatta intrno alle 8.30 vicino agli ascensori al piano interrato (che ospita i garage) di una palazzina in via del Ciclamino, in una zona residenziale alla periferia di Rimini.

A trovare il corpo è stata un’inquilina del condominio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La donna è stata trovata morta in un condominio alla periferia di Rimini

Ipotesi femminicidio

Sul caso indaga la polizia, giunta sul posto con gli agenti della Squadra mobile e il personale della scientifica, oltre al medico legale e al pm di turno.

Sono in corso i rilievi e i primi accertamenti, ma dai primi riscontri la donna sarebbe stata uccisa. Probabilmente un femminicidio, anche se al momento non si possono escludere altre ipotesi.

Il figlio in ospedale

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la donna viveva da sola in un appartamento del condominio. Era divorziata da anni, l’ex marito vive a Monaco di Baviera.

Da qualche tempo la donna tutti i giorni faceva visita al figlio che è ricoverato in una clinica riminese a seguito di un grave incidente; era stato anche per un paio di mesi in coma. La donna ha altri due figli che vivono in zona: una a San Marino e uno a Santarcangelo di Romagna.