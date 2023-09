Trovato cadavere in un cassonetto di Chiavazza a Biella: a scoprirlo una donna che stava gettando lo sporco

Trovato il cadavere di un uomo in un cassonetto dell’immondizia a Biella, nella zona di Chiavazza.

A trovare il corpo senza vita una donna che stava gettando la spazzatura

La macabra scoperta è stata fatta nella serata di sabato 30 settembre 2023.

Secondo le prime informazioni sul caso, il corpo senza vita sarebbe stato avvistato da una donna residente nella zona che stava gettando i sacchi della spazzatura.

Fonte foto: ANSA

Il bidone che conteneva il cadavere si trova in via Coppa, proprio di fronte alle case popolari gestite dall’Agenzia territoriale.

Le indagini della polizia

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Squadra Mobile della Questura coordinati dal sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra che è sul posto.

I rilievi sono effettuati dalla scientifica. In corso i primi esami da parte del medico legale.

Poche ore prima del caso di Biella un altro caso di cronaca nera

Poche ore prima della scoperta del cadavere trovato a Biella, la cronaca italiana è stata scossa da un’altra vicenda cruenta, quella dell’omicidio a Roma.

Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre, chiudendola in un sacco sigillato che ha poi messo in un armadio. Quindi ha chiamato il 112 e i Carabinieri.

Il drammatico episodio si è verificato alle prime luci dell’alba di sabato 30 settembre. La vittima è una donna di 88 anni.

Sul caso sono intervenuti i carabinieri che si sono diretti in via Pietro Gasparri (luogo in cui è stato commesso il delitto), nel quartiere Primavalle, che è stato delimitato da via Boccea, da via Pineta Sacchetti e da via di Torrevecchia.

Il figlio è stato messo in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli.