Cadavere di un uomo trovato in un'auto ad Altavilla Vicentina: il veicolo era parcheggiato da due giorni

Tragica scoperta ad Altavilla Vicentina (Vicenza), al distributore Vega in via Lonigo 1. Lungo la mattinata di giovedì 15 giugno è stato scoperto il cadavere di un uomo classe 1981 in una Fiat Punto Bianca che era parcheggiata da un paio di giorni nella stazione di servizio.

La drammatica scoperta dei dipendenti del distributore

A rendersi conto dell’uomo senza vita sarebbero stati i dipendenti del distributore che, incuriositi dalla vettura ferma nel medesimo punto da circa 48 ore, hanno dato un’occhiata al suo interno. A quel punto hanno lanciato l’allarme, vedendo il cadavere in avanzato stato di decomposizione.

L’intervento degli agenti e del medico legale

Al momento del ritrovamento, il 42enne era seduto con la cintura allacciata sul sedile del passeggero. Secondo le informazioni trapelate sul caso, nella mattina del 15 giugno le telecamere del distributore avrebbero immortalato alcune persone vicino all’auto. Sul posto sono giunti il pubblico ministero Blattner, i carabinieri dell’investigativo, del radiomobile e della stazione locale, oltre al medico legale.

Fonte foto: ANSA Carabinieri sul posto del ritrovamento del cadavere

Ipotesi overdose

L’ipotesi al momento più credibile secondo gli investigatori che lavorano al caso è che l’uomo potrebbe essere morto a causa di una overdose. Tale ricostruzione è stata formulata dopo che gli inquirenti hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi dell’area di servizio.

Secondo alcune indiscrezioni, si vedrebbero alcune persone allontanarsi dall’auto, lasciando il cadavere all’interno. La mancanza di segni esterni di violenza e le immagini raccolte lascerebbero pensare, appunto, che l’uomo sia deceduto per overdose.