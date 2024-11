Taglio canone Rai bocciato da Forza Italia, centrodestra spaccato: il partito di Tajani vota con l'opposizione

L’emendamento della Lega sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 voti contrari e 10 a favore, con Forza Italia che ha votato insieme all’opposizione in commissione Bilancio del Senato. In particolare i due senatori di FI, Dario Damiani e Claudio Lotito, hanno espresso la stessa preferenza delle opposizioni. La maggioranza di centrodestra si è spaccata sul tema.

Taglio del canone Rai: Forza Italia spacca il centrodestra

Il governo è quindi stato battuto: il parere dell’esecutivo alla proposta del Carroccio era positivo. La Lega voleva prorogare, anche nel 2025, la riduzione del contributo per la tv pubblica, da 90 a 70 euro. Forza Italia ha però votato contro.

“Il governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L’inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno”. Così fonti di Palazzo Chigi dopo la bocciatura dell’emendamento.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, premier e leader della maggioranza di centrodestra

Poco prima dell’esito del voto, quando già si era intuito che Forza Italia avrebbe potuto mettersi di traverso, Salvini commentava così a Rtl 102.5: “Stiamo lavorando per cercare di ridurre le tasse a carico degli italiani, il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale”.

“Abbassare il costo del canone Rai – proseguiva il leader del Carroccio – è da sempre un obiettivo, non della Lega, ma del centrodestra. Forza Italia non vuole? Mi dispiace, non per la Lega ma per gli italiani per cui quella tassa avrebbe potuto essere tagliata. Se non sarà così, lavoreremo lo stesso su altri fronti”.

Elly Schlein: “Maggioranza allo sbando”

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha prontamente commentato la vicenda, sottolineando la frattura verificatasi nel centrodestra.

“Emendamento della Lega bocciato per i voti di Forza Italia – ha dichiarato la leader dei dem -, che ha votato contro come le opposizioni. La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti”.

“Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani”, ha concluso Schlein.

Tensioni nel centrodestra

Nelle scorse ore il centrodestra ha provato a ricompattarsi sul tema del taglio del canone Rai. Ci sono stati anche tentativi di mediazione portati avanti da Palazzo Chigi per trovare l’intesa sull’emendamento del Carroccio.

Evidentemente l’ultimo vertice a Palazzo Madama, andato in scena lungo la serata di martedì 26 novembre, non ha avuto esito positivo. In commissione Bilancio del Senato la maggioranza si è spaccata e il governo è stato battuto.