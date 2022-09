Brindisi, uccisa dall'ex a colpi di fucile prima di entrare al lavoro: lui poi si impicca

Ennesimo femminicidio, ennesima striscia di sangue. Stavolta, teatro della tragedia, è Villa Castelli, comune di circa 9mila abitanti in provincia di Brindisi: nella mattinata di giovedì 1 settembre, una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal suo ex compagno 52enne, Vito Sussa.

L’uomo, dopo l’omicidio, si è tolto la vita, impiccandosi nella propria abitazione.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, non appena la donna è scesa dalla sua vettura per entrare nella sartoria in cui era impiegata, Sussa l’ha raggiunta, sparando due colpi di fucile all’altezza del petto. Per Giuseppina non c’è stato niente da fare. L’agguato è avvenuto intorno alle 7 di mattina.

Il suicidio

Il 52enne ha quindi lasciato l’area dell’omicidio per raggiungere la propria dimora dove si è suicidato.

Stando ai primi accertamenti dei militari, il fucile in possesso di Sussa era regolarmente detenuto.

Sul luogo del delitto, a pochi metri dalla sede della ditta tessile dove era assunta la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli, coordinati dalla pm della procura di Brindisi, Paola Palumbo.

Le testimonianze

Secondo le prime testimonianze, il 52enne e la 47enne aveva vissuto una relazione sentimentale giunta poi al capolinea, fatto che l’uomo non ha accettato. Giuseppina Fumarola lascia due figli, nati da una precedente relazione con un altro uomo.