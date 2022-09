Brescia, 15enne travolta e uccisa sulle strisce: l'autista che l'ha investita chiede il patteggiamento

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lo scorso ottobre una ragazzina di 15 anni era stata investita da un camion mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Capriolo, in provincia di Brescia. L’adolescente, Larissa David, è deceduta pochi giorni dopo in ospedale. Ora l’autista del camion che l’ha travolta ha chiesto il patteggiamento con la sospensione della pena.

Camion travolge e uccide 15enne

La tragedia è avvenuta l’11 ottobre 2021 a Capriolo, in provincia di Brescia. La 15enne Larissa David è stata travolta da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali la strada statale 469, in via IV novembre.

La ragazzina stava andando verso la fermata dell’autobus per andare a scuola quando un camion che trasportava latte l’ha travolta andando in retromarcia. La giovane è stata trascinata sull’asfalto per alcuni metri e solo in un secondo momento l’autista si è accorto di quanto fosse accaduto.

Larissa David morta in ospedale

Immediati i soccorsi, la ragazzina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Dopo cinque giorni di agonia la giovane studentessa, nata in Italia da genitori romeni, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

L’autista indagato chiede il patteggiamento

In seguito all’incidente e alla morte della 15enne, l’autista del camion è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia con l’accusa di omicidio stradale.

Attraverso i suoi legali l’uomo ha chiesto il patteggiamento: condanna a due anni di reclusione, con sospensione della pena. La procura ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalla difesa dell’uomo.

La decisione ora spetta al giudice: l’udienza è prevista per la prossima settimana.