Investita e uccisa davanti al marito mentre fa jogging a San Felice Circeo: si indaga per omicidio stradale

Doveva essere una normale giornata di vacanza sul litorale pontino, poi la tragedia: Matilde Masini, 55 anni, è stata investita e uccisa di fronte al marito che la seguiva in bicicletta mentre faceva jogging.

Travolta e uccisa di fronte al marito

Matilde Masini si trovava insieme al marito Massimo sulla via Migliara 58, una strada che collega San Felice Circeo a Terracina.

La coppia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza sul litorale pontino e la mattina di venerdì 22 luglio Matilde stava facendo jogging.

Via Migliara 58, il luogo in cui Matilde ha trovato la morte

Dietro di lei il marito, Massimo, la seguiva a bordo di una bicicletta.

Improvvisamente alle 8:30 una Renault Mégane Scénic l’ha raggiunta alle spalle e l’ha travolta.

Il marito, dentista, ha tentato di prestarle i primi soccorsi per poi comporre il numero delle emergenze.

Sul posto è stata inviata l’eliambulanza, ma per Matilde non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo.

Sotto indagine la conducente

Secondo una prima ricostruzione, il marito precedeva la moglie quando all’improvviso è stato attirato dallo stridere di una brusca frenata seguito da un forte boato.

Quando Massimo si è girato Matilde era già riversa sull’asfalto. A bordo dell’automobile che ha travolto la runner c’era una donna, un’italiana di 34 anni, che si è subito fermata dopo l’impatto.

La polizia stradale si è subito adoperata per effettuare tutti i rilievi. ‘Repubblica’ scrive che la conducente sarebbe ora indagata per omicidio stradale.

‘Il Messaggero’ scrive che la 34enne sarebbe già nota alle forze dell’ordine, che non escluderebbero l’ipotesi di una distrazione dovuta all’uso del cellulare durante la guida.

Gli inquirenti hanno già effettuato i test tossicologici e gli esami per verificare se la donna avesse assunto alcol prima di mettersi al volante.

Nel frattempo è stato sequestrato il suo smartphone. La conducente era in evidente stato di choc e, sempre secondo ‘Il Messaggero’, non avrebbe fornito una ricostruzione credibile sull’incidente.

Sotto sequestro, ovviamente, anche l’auto della donna.

Chi era Matilde Masini

Matilde Masini era una bancaria e runner appassionata, molto stimata a Roma da colleghi e amici. Viveva all’Eur insieme al marito Massimo ed era madre di due figli.

Per questo sui social si consuma uno straziante cordoglio. Parole piene di dolore e affetto arrivano dai ‘Bancari Romani’, gruppo sportivo di cui Matilde faceva parte.

In una nota scrivono: “Una donna dolce, generosa, sempre disponibile e pronta ad un sorriso, ad un gesto garbato. Una donna che amava tantissimo la corsa e che era vicina al nostro Gruppo collaborando alle gare ed aiutando sempre quando ce ne era bisogno”.

Ancora: “Oggi non corri, Matilde. Oggi sei rimasta a dormire“.

Solo pochi giorni fa un terribile investimento ha strappato alla vita il noto linguista Luca Serianni, mentre nei primi giorni di luglio una coppia romana è stata investita in Abruzzo in un incidente in cui ha perso la vita la moglie.