Bolzano, morto il 12enne caduto dal balcone di un albergo: la dinamica dell'incidente e le indagini

Il ragazzo di 12 anni tedesco precipitato domenica mattina intorno alle 8.30 dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina è deceduto all’ospedale di Bolzano.

Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe per trascorre una settimana bianca. Secondo quanto trapelato fino ad ora, la tragedia probabilmente si è consumata mentre era in corso un tentativo di fare uno scherzo ai compagni.

Il giovane è precipitato dal secondo piano, riportando gravissime lesioni. Immediato l’intervento dei soccorsi, che, in elicottero, hanno trasportato il 12enne all’ospedale di Bolzano dove è stato ricoverato d’urgenza. Tuttavia, nonostante le cure prestate dal personale sanitario, non ce l’ha fatta.

Il ragazzo era originario di Dorstadt, località della Bassa Sassonia nei pressi di Braunschweig. Si trovava in Valle Aurina con la sua classe in gita scolastica.

Alto Adige, il 12enne è scivolato mentre stava scavalcando il balcone

Dalle prime ricostruzioni è emerso che è scivolato nel tentativo di scavalcare dal balcone nella stanza attigua. La caduta è stata devastante e lo ha visto protagonista di un impatto violentissimo sul cemento.

I compagni di classe che hanno assistito alla scena sono finiti sotto shock e sono stati assistiti dagli psicologi della Croce bianca. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A Teramo morto un altro ragazzo di 12 anni: fatale una caduta dall’altalena

Nelle scorse ore è morto un altro ragazzo di 12 anni. Fatale una caduta dall’altalena. La tragedia si è consumata ad Ancarano, in provincia di Teramo. Il giovane ha perso la vita luned’ 13 febbraio, verso le 19.30, come riporta Il Messaggero.

Dagli accertamenti è trapelato che la vittima soffriva di alcune patologie e che verosimilmente sia caduto per un malore, battendo mortalmente la testa. Il pm di turno che indaga sulla vicenda dovrà decidere se effettuare l’autopsia.