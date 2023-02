Ancarano, 12enne morto dopo una caduta dall'altalena: ipotesi malore, indagini dei carabinieri in corso

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un bambino di 12 anni è morto cadendo dall’altalena ad Ancarano, in provincia di Teramo. La tragica fatalità è avvenuta ieri sera, verso le 19.30. Lo riporta Il Messaggero. Dagli accertamenti è emerso che la vittima soffriva di alcune patologie e che verosimilmente sia caduto per un malore, battendo la testa. Il pm di turno che indaga sulla vicenda dovrà decidere se effettuare l’autopsia.

La vicenda

Dalle prime ricostruzioni sembra che il 12enne fosse nel giardino davanti casa a giocare, poco prima di cena. Mentre dondolava avrebbe perso l’equilibrio battendo violentemente la testa a terra.

Fonte foto: Virgilio notizie - Tuttocittà Il comune di Ancarano, in provincia di Teramo, dove è avvenuta la tragedia

In seguito all’allarme immediato lanciato dai genitori, sul posto è arrivata un’ambulanza dall’ospedale di sant’Omero. Il personale medico non ha però potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Il magistrato Silvia Scamurra ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Dopo la ricognizione cadaverica lo stesso pm dovrà stabilire se procedere con l’autopsia o restituire il corpo del bimbo alla famiglia per la sepoltura. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica.

Il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, ha commentato così la morte del 12enne: “In questi casi il dolore ascolta solo se stesso. È una di quelle tragedie improvvise che non ti aspetti, era un bambino solare, eccezionale. Andava bene a scuola, di una dolcezza infinita. Un fiore che doveva sbocciare e non è sbocciato”, ha detto, aggiungendo che “la mamma è un’interprete, il papà un pittore. Persone che fanno parte della nostra comunità, che viviamo quotidianamente. Non ci sono davvero parole, può parlare solo il dolore”.

Il precedente

La vicenda riporta alla mente un altro tragico incidente su un’altalena che ha riguardato una bambina lo scorso agosto, anche lei morta all’età di 12 anni.

In questo caso, la piccola vittima ha perso la vita schiacciata dalla trave dell’altalena, che le è caduta addosso mentre giocava in oratorio, a San Pelino, frazione di Avezzano in provincia de L’Aquila.

Da quanto emerso sulla vicenda, l’altalena sarebbe stata fissata a una trave di legno poggiata su due alberi.