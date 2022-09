Bollettino Covid 6 settembre 2022: tasso di positività in aumento, la situazione regione per regione

Il ministero della Salute ha diramato nel pomeriggio di oggi, martedì 6 settembre, il bollettino quotidiano sul coronavirus con tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Il punto della situazione in Italia.

Bollettino Covid 6 settembre 2022: i dati e la curva dei positivi

Il nuovo bollettino registra 24.855 nuovi contagi a fronte di 202.240 tamponi processati. Nella giornata di ieri, lunedì 5 settembre, il numero dei contagi era stato pari a 6.610 su 63.822 tamponi eseguiti.

Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è salito a 21.969.725. Il tasso di positività è in aumento al 12,2 % (ieri si attestava al 10,3%).

Fonte foto: PROTEZIONE CIVILE La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia aggiornata al 6 settembre 2022.

In aumento anche i decessi registrati: 80 contro i 40 del 5 settembre. Le vittime totali da inizio pandemia sono salite a 175.952.

Bollettino Covid 6 settembre 2022: la situazione negli ospedali

I malati Covid che si trovano ricoverati in terapia intensiva sono 185, lo stesso numero di ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 24.

Nei reparti ordinari i pazienti risultano invece complessivamente 4.459, con 107 ricoveri in meno rispetto alla giornata precedente.

Bollettino Covid 6 settembre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.488.251 (38.710) (3.980)

Veneto: 2.210.353 (38.371) (3.074)

Campania: 2.192.952 (96.567) (2.455)ù

Lazio: 2.027.412 (53.011) (2.131)

Emilia-Romagna: 1.829.133 (16.392) (1.057)

Sicilia: 1.627.019 (70.145) (1.595)

Puglia: 1.458.724 (16.841) (1.303)

Piemonte: 1.436.524 (32.448) (1.818)

Toscana: 1.381.088 (80.046) (1.218)

Marche: 607.911 (5.653) (816)

Liguria: 563.111 (5.427) (668)

Calabria: 543.503 (55.652) (1.078)

Abruzzo: 543.231 (27.459) (882)

Friuli Venezia Giulia: 478.374 (6.197) (679)

Sardegna: 441.335 (8.741) (631)

Umbria: 367.168 (2.726) (358)

P.A. Bolzano: 256.311 (1.833) (335)

P.A. Trento: 205.348 (2.894) (348)

Basilicata: 180.127 (7.087) (285)

Molise: 88.043 (4.408) (103)

Valle d’Aosta: 43.807 (736) (41)

Bollettino Covid 6 settembre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questo stesso giorno, il 6 settembre 2021, si erano registrati 3.361 nuovi casi di contagio e 52 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 136.020.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di martedì 6 settembre 2022 sono state somministrate in Italia 140.414.378 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.427.37 (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.684.310 (90,17% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.631.571 (93,77% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.506.982 (89,11% della popolazione over 12).