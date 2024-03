Blitz dei dissidenti russi filo-Ucraina a Belgorod contro Vladimir Putin prima delle elezioni: cosa succede

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Attacco alla Russia. All’alba alcuni gruppi di dissidenti russi con base in Ucraina sono entrati nelle regioni di Kursk e Belgorod, passando il confine. Operazione dimostrativa per colpire Vladimir Putin poco prima delle elezioni.

Cosa succede al confine tra Russia e Ucraina

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Rbc-Ucraina, nella notte alcuni gruppi di soldati appartenenti alla Freedom of Russia Legion (Frl) e al Siberian Battalion sono entrati nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, attraverso il confine nord dell’Ucraina.

Il governatore russo della regione di Belgorod ha affermato che gli attacchi sono stati respinti e che 11 droni sono stati abbattuti. Sirene di emergenza sono state udite sia nella città di Belgorod che a Voronez.

Fonte foto: ANSA Mezzo corazzato con la bandiera della Frl

I soldati avrebbero oltrepassato il confine anche con mezzi pesanti e carri armati, oltre che numerosi droni che hanno attivato l’anti aerea russa. Si tratterebbe di un’azione dimostrativa in vista delle elezioni, come suggerirebbe uno dei messaggi con cui Frl ha annunciato l’attacco sul proprio canale Telegram: “La legione marcia verso le ‘elezioni’“, recita. Nella regione di Belgorod, che risulta tra quelle attaccate, le elezioni sono state anticipate rispetto al resto della Russia.

Chi sono i ribelli russi che stanno attaccando

La Freedom of Russia Legion (FRL) e il Siberian Battalion sono due organizzazioni militari composte da dissidenti politici russi che si sono rifugiati in Ucraina dopo l’inizio dell’invasione di Mosca ai danni di Kiev.

Sarebbero armati dall’Ucraina stessa e agirebbero soprattutto partendo dal territorio settentrionale ucraino verso le regioni russe confinanti. Essendo cittadini russi compiono anche operazioni oltre confine.

Nel maggio del 2023 la Frl ha compiuto attacchi significativi nella regione di Belgorod, mantenendo il controllo di alcuni villaggi per diversi giorni prima di ritirarsi. Il Siberian Battalion ha invece combattuto anche sul fronte orientale nella regione di Donetsk.

L’importanza delle elezioni per Vladimir Putin

L’attacco dei volontari russi pro Ucraina avviene a pochi giorni dalle elezioni presidenziali in Russia. Anche se buona parte dei politici che si opponevano al presidente uscente Vladimir Putin non potranno partecipare o sono morti, le consultazioni rivestono una grande importanza per il Cremlino.

“Putin vede queste elezioni come un referendum sull’approvazione delle sue azioni, sull’approvazione della guerra” aveva spiegato Alexey Navalny, principale oppositore del presidente russo, morto in carcere poche settimane fa.

Senza vere alternative sulla scheda, Navalny aveva invitato i cittadini russi a recarsi al voto alle 12:00 dell’ultimo giorno delle elezioni, domenica 17 marzo, in modo da creare una manifestazione di dissenso.