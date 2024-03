"I Soldati della Nato sono già in Ucraina" la rivelazione del ministro degli esteri della Polonia Sikorski

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rivelazione dalla Polonia. Il ministro degli esteri del Paese Radoslaw Sikorski ha dichiarato che, secondo quanto appreso da lui stesso, i soldati di alcuni Paesi della Nato sarebbero già presenti in Ucraina.

Le dichiarazioni di Sikorski sui soldati Nato in Ucraina

Il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che alcuni soldati Nato provenienti da Paesi membri dell’alleanza atlantica sarebbero già presenti sul territorio dell’Ucraina.

“In Ucraina sono già presenti militari della Nato. Vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che hanno corso questo rischio. Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non li elencherò” ha dichiarato Sikorski durante una conferenza, stando a quanto riportato da Sky News.

Fonte foto: ANSA Il presidente ucraino Zelensky

In ministro degli esteri polacco non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. L’annuncio arriva dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva ventilato nelle scorse settimane la possibilità di un intervento delle truppe Nato in Ucraina.

La risposta di Mosca: “Lo sapevamo”

Immediata la risposta della Russia alle parole del ministro degli esteri polacco: “La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari della Nato, perché è impossibile nasconderlo”. Ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un’intervista a Izvestia.

La Russia accusa da tempo vari Paesi di aver mandato truppe o mercenari a combattere in Ucraina, anche per spiegare il fallimento dell’offensiva verso Kiev e la parte occidentale del Paese.

Quando i portavoce del governo russo parlano di soldati della Nato in Ucraina intendono personale militare direttamente coinvolto nei combattimenti, ma il ministro degli esteri polacco si riferiva probabilmente a un ruolo diverso

Il ruolo di sostegno dei soldati Nato

L’attività della Nato in Ucraina è stata spiegata in alcune dichiarazioni dal presidente della Cechia Petr Pavel, in un’intervista alla televisione di Stato. Pavel ha definito la chiara distinzione tra le attività di appoggio e il personale da combattimento.

“Va ricordato che dopo l’annessione della Crimea e l’occupazione di parte del Donbass, che fu essenzialmente un’aggressione anche se su scala molto più piccola di oggi, sul territorio ucraino operava una missione di addestramento della Nato, che un tempo comprendeva più di 15 Paesi e contava circa 1.000 persone” ha detto Pavel, sottolineando quindi che la presenza Nato in Ucraina non è una novità.