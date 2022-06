Bimba dimenticata sullo scuolabus per 7 ore, morta dopo un'agonia di 3 giorni: cos'è successo

Non ce l’ha fatta Flora, la bambina di 7 anni dimenticata sullo scuolabus. La piccola, giunta in ospedale in condizioni critiche, è morta a tre giorni dal ricovero. La tragedia è avvenuta a Tomajmonostora, piccolissima cittadina a est di Budapest, in Ungheria. Martedì 7 giugno, come le altre mattina, la bambina è salita sul pullman per andare a scuola. Ma non è scesa, e l’autista non se n’è accorto. Flora è rimasta chiusa dentro il pullman per 7 ore, con una temperatura interna che ha raggiunto i 50 gradi.

Bimba dimenticata sullo scuolabus, a bordo toccati i 50 gradi

Solo alle 15 dello stesso giorno, quando l’autista ha riaperto il pullman per accompagnare gli studenti a casa, la bambina è stata trovata. Era ancora viva, ma in condizioni critiche. Il mezzo, infatti, era stato lasciato parcheggiato sotto il sole.

A causa delle temperature elevate dei giorni scorsi, l’interno del bus è diventato un vero e proprio forno. Flora è stata trovata in uno stato di grave disidratazione. Come riporta il Mirror, è stata portata immediatamente in ospedale con l’eliambulanza.

Bambina dimenticata sullo scuolabus, sotto choc l’autista

I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma tre giorni dopo l’episodio la bambina è morta. L’autista dello scuolabus, un uomo di 56 anni, sotto choc per l’accaduto, è stato portato in una struttura dove sta ricevendo supporto psicologico. “Abbiamo appena portato mio figlio e mia nuora a casa. Sono completamente sconvolti, riusciamo a malapena a parlare con loro”, ha detto al Bors il nonno di Flora.

Le domande sulla sicurezza a bordo dello scuolabus

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i responsabili della scuola non hanno risposto alle domande sulla sicurezza sollevate dopo la tragedia.

Una su tutte riguarda l’assenza di personale, sul pullman, a supporto dell’autista. Ovviamente anche la magistratura ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità nella morte della piccola Flora.