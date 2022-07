Bimba di 4 anni cade dalla finestra di casa a Udine: è in gravi condizioni, familiari sconvolti

Grave incidente per una bimba a Udine: la piccola è caduta dalla finestra del secondo piano della sua palazzina. Secondo le prime ricostruzioni, la grata di ferro ha ceduto e la bambina è precipitata di sotto. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Cede la grata, bimba precipita dalla finestra

Tutto è accaduto attorno alle 15 di oggi, martedì 19 luglio 2022, in una palazzina di via Cividale a Udine. Qui vive la bambina di 4 anni vittima dell’incidente, assieme ai genitori e al fratellino.

Secondo le prime informazioni, la piccola si trovava nella stanza insieme alla madre: sarebbe riuscita ad aprire la finestra del soppalco ed affacciarsi, poi la tragedia.

Fonte foto: IPA Carabinieri

A causare la caduta sarebbe stato il cedimento della grata in ferro della finestra: la bambina sarebbe poi precipitata nel vuoto, un volo di circa sette metri.

È in gravi condizioni

Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 e il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo quanto riferisce Ansa, le prime notizie non sarebbero incoraggianti: la bimba di 4 anni precipitata dalla finestra sarebbe in gravissime condizioni.

Sarebbe stata intubata e la prognosi sarebbe tutt’ora riservata e non si sa con certezza se la bambina si in pericolo di vita. In ospedale è arrivato anche il padre, che in quel momento si trovava al lavoro.

Indagano Questura e Polizia scientifica

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra volante e della Scientifica, così come la Questura di Udine. Si indaga per stabilire eventuali responsabilità nell’incidente che ha coinvolto la bimba di 4 anni, ma al momento sarebbe esclusa l’omessa vigilanza o il coinvolgimento di terze persone nell’incidente. Resta per ora la pista del tragico incidente.

I familiari, riferiscono le fonti locali, sono sconvolti per quanto accaduto: subito dopo la caduta della bambina, si sono precipitati in strada. A chiamare i soccorsi sarebbero stati infatti i residenti del quartiere San Gottardo.