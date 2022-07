Napoli, bimba di 2 anni assalita da un rottweiler: è grave, è arrivata in ospedale in arresto cardiaco

Una bimba di 2 anni è stata assalita da un rottweiler a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella serata di lunedì 4 luglio. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santobono, dopo un precedente ricovero al Maresca: lì era arrivata in gravi condizioni, in arresto cardiaco.

Il luogo dell’aggressione

Sembra che la bambina, che compirà 3 anni il prossimo novembre, sia stata aggredita da un rottweiler nella zona di via Montedoro, forse nell’abitazione di un parente.

Sul fatto indagano gli agenti del commissariato di Torre del Greco.

Fonte foto: ANSA Un esemplare di rottweiler

Le condizioni della bimba

Stando alle prime informazioni, la bambina avrebbe riportato ferite lacero contuse ad addome e torace e sarebbe giunta al Maresca in arresto cardiaco.

Rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso al Santobono: la prognosi è riservata.

Quanto può pesare un rottweiler

Il rottweiler è una razza canina molossoide, originaria della Germania.

Un esemplare maschio può arrivare a pesare 60 chilogrammi, una femmina può arrivare invece a 48.