Bernard Hill di Titanic è morto, aveva 79 anni: l'assenza al Comic Con di Liverpool aveva preoccupato i fan

Bernard Hill, attore britannico particolarmente conosciuto per il suo ruolo di Capitano Edward Smith nel film Titanic (1997), è deceduto. Da anni non interpretava ruoli di rilievo e una delle ultime occasioni di vederlo recitare è stato in un film di John Miller intitolato Golden Years – La banda dei pensionati nel 2016.

Morto prima del Comic Con: fan preoccupati per l’assenza

Bernard Hill, celebre attore britannico noto per i suoi ruoli in Titanic e Il Signore degli Anelli, è deceduto all’età di 79 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal suo agente, Lou Coulson. Hill sarebbe dovuto comparire al Comic Con di Liverpool, ma ha dovuto cancellare la sua partecipazione all’ultimo minuto.

Gli organizzatori della convention hanno espresso il loro dolore per la perdita dell’attore e hanno inviato le loro condoglianze alla sua famiglia.

Chi era: la biografia di Bernard Hill

Nato a Manchester, Bernard Hill è stato un attore britannico di grande talento e versatilità. È noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva della BBC Boys from the Blackstuff, dove ha interpretato il personaggio di Yosser Hughes.

La sua carriera ha spaziato dal cinema alla televisione e ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo con le sue iconiche performance.

La carriera cinematografica: i ruoli memorabili da Titanic al Signore degli Anelli

Bernard Hill ha avuto una carriera ricca di ruoli memorabili. Oltre al suo ruolo di Capitano Edward Smith in Titanic (di cui è stata venduta all’asta la famosa “zattera”) e quello di Re Théoden in Il Signore degli Anelli (di cui non si vedrà un sequel), ha ricevuto elogi per la sua interpretazione del Duca di Norfolk nella serie televisiva Wolf Hall. Altri film e serie TV in cui ha brillato includono I, Claudius, Shirley Valentine, Il Re Scorpione e molti altri.

La sua scomparsa è stata una perdita per l’industria dello spettacolo, ma il suo talento e il suo lascito rimarranno per sempre nei cuori dei suoi fan e dei suoi colleghi.