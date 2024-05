Amadeus contro l'ex manager Lucio Presta su Instagram, citato Dostoevskij: "Chi mente a se stesso..."

Amadeus cita Dostoevskij su Instagram in quella che sembra essere una risposta all’ex manager Lucio Presta dopo l’intervista dei giorni scorsi in cui l’agente ha parlato del suo rapporto con l’ex conduttore Rai, ora passato al Nove. “Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in sé stesso né intorno a sé”, ha scritto Amadeus nelle stories. Presta precedentemente aveva scritto un tweet in cui prometteva di rivelare la verità sulla fine del loro rapporto professionale, interrottosi nel 2023 dopo anni di collaborazione.

Notizia in aggiornamento…