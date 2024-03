Venduta all'asta la zattera di Titanic su cui non salì Leonardo DiCaprio nel film: il prezzo è da capogiro

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Venduta all’asta la zattera di Titanic, su cui il protagonista Jack interpretato da Leonardo DiCaprio non poté salire per permettere a Rose (Kate Winslet) di salvarsi dal naufragio. Il prezzo record è di 718mila dollari (oltre 660mila euro), che hanno permesso all’acquirente di aggiudicarsela durante una vendita di oggetti di scena e costumi negli Stati Uniti.

La zattera su cui alla fine del film Titanic il protagonista Leonardo DiCaprio decide di non salire per mettere in Salvo Rose (Kate Winslet) è stata venduta all’asta a un prezzo record: 718,750 dollari, ovvero 663,780 euro.

La vendita in cui l’acquirente si è aggiudicato il cimelio del film diretto da James Cameron è avvenuta domenica scorsa, 24 marzo.

La zattera del film Titanic, venduta all’asta per 718,750 dollari

L’asta si incentrava su oggetti di scena e costumi di proprietà di Planet Hollywood, catena di ristoranti e resort, offerti da Heritage Auctions.

La scena del film Titanic in cui DiCaprio non sale sulla zattera

Alla fine del film Titanic di James Cameron, del 1997, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio Jack Dawson lascia salire Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) sulla zattera per permetterle di salvarsi dopo il naufragio del transatlantico.

I due erano poco prima aggrappati al pannello, una porta di legno, dopo che il Titanic era affondato nelle acque gelate dell’Atlantico settentrionale.

Dopo aver tentato di salire, la coppia aveva accettato di non poterlo fare insieme e Jack aveva lasciato il posto a Rose, morendo poco dopo di ipotermia.

Le polemiche sulla zattera di Titanic e sul protagonista Leonardo DiCaprio

Sulla scena della zattera di Titanic e sul protagonista Leonardo DiCaprio esistono polemiche sin dalla sua uscita, nel 1997. Poteva salire anche lui, o c’era effettivamente spazio solo per Rose?

Nel 2023 il regista James Cameron ha ricreato l’evento con alcuni scienziati per il National Geographic, in occasione dei 25 anni del film.

Cameron ha poi concluso che il personaggio di Leonardo DiCaprio poteva salire parzialmente sulla zattera, che misura 2,4 metri di lunghezza e 1 metro di larghezza, e quindi avere qualche chance di salvarsi.

Il regista di Titanic ha comunque più volte ribadito che Jack doveva morire secondo copione, rispondendo alle decine di mail che definivano Rose “egoista” e Jack “idiota” per la scena.

Cameron aveva infatti detto di sentirsi “perseguitato” dalle domande sulla zattera.

Nella stessa asta sono stati venduti anche il timone di scena del Titanic, il lampadario, gli arredi, la scatola con l’ascia usata da Rose per liberare Jack e gli abiti dei due protagonisti.