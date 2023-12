Banca di investimento sbarca in Spagna e apre allo sviluppo dell’ecosistema startup e scaleup

Growth Capital arriva in Spagna e apre una sede a Madrid. Dopo aver consolidato il suo ruolo in Italia e aver aperto una sede a Londra, la banca di investimento leader per il settore tech e Venture Capital sbarca sul mercato iberico e accelera la sua espansione internazionale. L’obiettivo è chiaro e punta sulla crescita del Venture Capital in terra spagnola e supportare l’ecosistema startup locale.

Il nuovo team in Spagna

Il team spagnolo, guidato dal Vice President Andrea Casati, è composto da 8 persone ed è supportato costantemente dalla rete internazionale di senior advisor che ogni giorno affianca la squadra di Growth Capital nelle sue attività di scouting. Il fine è quello di crescere velocemente sul mercato, attirando clienti nel settori più vitali dell’ecosistema startup spagnolo con nuovi professionisti attivi sul territorio, favorendo così il legame tra gli ecosistemi europei con operazioni cross-border capaci di coinvolgere operatori di diversi Paesi.

“La Spagna si sta confermando come uno dei mercati più interessanti e con maggiore potenziale per il Venture Capital, dato confermato anche dall’ampia presenza di investitori internazionali nei round spagnoli”, sottolinea Andrea Casati, Vice President di Growth Capital. “Growth Capital ha scelto di puntare su questo Paese per proseguire il suo processo di internazionalizzazione e rafforzare la propria posizione di top investment bank tech a livello europeo: metteremo a frutto l’esperienza internazionale consolidata su fundraising e M&A e il nostro network per contribuire alla crescita dell’ecosistema innovazione spagnolo”.

La crescita di Growth Capital in Italia ed Europa

Growth Capital nasce nel 2019 ed è presente in Europa con le sedi di Milano, Madrid e Londra. A oggi, ha supportato oltre 45 scaleup in round di finanziamento oppure M&A, superando i 200 milioni di capitali raccolti. Il suo know-how è unico e si unisce a una profonda conoscenza del mercato e dei trend del Venture Capital, oltre a una vasta rete di investitori. La squadra agisce a livello internazionale con il supporto dei senior advisor Nicolas Chaudron (Francia), Andres Echecopar (penisola iberica), Erwin Feldhaus (Germania) e opera con gli imprenditori alla guida di società ad alto valore tecnologico, garantendo assistenza in tutte le fasi più complesse di fundraising e M&A. Il loro sostegno è rivolto ai fondi di Venture Capital, Family Offices, holding di investimento e Corporate nelle loro strategie di investimento.

“Attraverso un network internazionale e un team che vanta professionisti eccellenti del Venture Capital, assistiamo le migliori tech companies ad alto potenziale in tutte le fasi più complesse di fundraising ed M&A e supportiamo gli investitori nell’individuare i deal e i trend più promettenti sul mercato”, specifica Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital. “I nostri mandati per startup, corporate e investitori hanno un tasso di successo che supera il 90%, dovuto all’accurato processo di selezione, al bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte e alla strutturazione di operazioni mirate ad assicurare il miglior fit strategico-finanziario. In linea con la nostra strategia di internazionalizzazione, inoltre, quest’anno abbiamo ampliato le operazioni con investitori di nazionalità diversa dalla scaleup, con importanti successi anche in settori molto diversi tra loro”.

Gli obiettivi del triennio 2021-2023

Il 2023 si è caratterizzato per l’acquisizione da 26 milioni di Hyris, società hi-tech attiva nel settore biotech, da parte di Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, in cui Growth Capital ha ricoperto il ruolo di financial advisor per Hyris. Per l’azienda di pet care italiana Kippy S.r.l. da parte di Datamars, fornitore svizzero di soluzioni di identificazione e gestione dei dati per i mercati degli animali, la banca di investimento ha invece coordinato l’operazione in qualità di unico advisor finanziario per Kippy dopo aver supportato la società in diversi round di finanziamento. Il capitale raccolto è di oltre 5 milioni.

Ha inoltre affiancato come consulente strategico Caracol, azienda italiana leader nella stampa 3D industriale di grandi dimensioni, nelle diverse azioni di espansione in USA, in cui a settembre 2023 ha aperto il suo quartier generale ad Austin, in Texas, dopo il supporto ricevuto in una round Serie A da 11 milioni.

Il network di Growth Capital si è espanso nel 2021 con A-Road, programma di accelerazione e dedicato alle scaleup più promettenti, desiderose di intraprendere un percorso mirato per raggiungere rapidamente le round di serie A. A oggi, sono tantissimi i successi ottenuti con 9 fundraising e 2 M&A completati dalle realtà scelte nei primi tre batch. Il programma può contare su partner di rilievo internazionale tra cui McKinsey & Company, Amazon Web Services, Legance, Carter&Benson e Sisvel.

Dal 2022, realizza l’Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital in Italia. Attraverso quest’iniziativa, l’azienda si contraddistingue nel settore e punta a estendersi anche alla Spagna, per l’analisi dell’andamento degli investimenti e dei trend del Venture Capital su base trimestrale. Non solo: in questo modo, è possibile operare un confronto tra il mercato del Venture Capital spagnolo e quello dei principali Paesi europei.

Growth Capital mette inoltre a disposizione il suo know-how producendo e diffondendo documenti utili per le startup e per gli investitori. Tra questi, si cita il template del SAFE, il Term Sheet per un Round Serie A e il glossario del Venture Capital. I report pubblicati riguardano diversi ambiti di interesse e spaziano dal settore alimentare a quello della componentistica nautica, oltre che per il traver e l’HR tech con l’obiettivo di studiare il settore del Venture Capital a 360°, analizzando i vari settori e individuando i trend emergenti di maggiore interesse.

