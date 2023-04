Bambino di 5 anni si sente male e muore poco dopo in ospedale a Roma: possibile shock anafilattico

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Tragedia a Vellerano. Un bambino di 5 anni ha avuto un malore in casa sabato 1 aprile, ma, trasportato immediatamente in ospedale, è morto poco dopo. Le cause della morte sono ancora incerte, ma tra le prime ipotesi c’è quella di uno shock anafilattico.

Cosa è accaduto

La vittima è Ismaele Serangeli, un bambino di 5 anni residente con la famiglia nel Comune di Vallerano, in provincia di Viterbo.

Un messaggio di cordoglio da parte del Sindaco di Vellerano

Era l’ora di pranzo, intorno alle 13, quando il bambino, che si trovava a casa con la madre, ha avuto un malore improvviso. La situazione è apparsa da subito molto grave, così sono stati allertati subito i soccorsi.

Dopo un primo soccorso in casa da parte del personale sanitario, il bambino è stato portato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma a bordo dell’eliambulanza, accompagnato dalla madre e dal sindaco Adelio Gregori.

Per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento dei medici, è deceduto il pomeriggio stesso.

Il malore e l’autopsia

All’arrivo del personale sanitario, le condizioni di salute del bambino erano apparse già disperate. A

Sembra che a causare il malore possa essere stato causato da una severa reazione allergica, uno shock anafilattico, ma non sono ancora chiare le circostanze dell’accaduto e da cosa possa essere stato scatenato.

Sulla salma del bambino l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia, i cui risultati faranno chiarezza sulle cause che hanno provocato il decesso.

I messaggi di cordoglio alla famiglia di Ismaele

A dare la notizia della morte del bambino, è stato proprio il sindaco di Vellenrano Adelio Gregori, che aveva accompagnato la mamma in ospedale a Roma.

“Un’enorme tragedia – aveva scritto su Facebook sabato 1 aprile– Il piccolo Ismaele è un Angelo in cielo. Ci stringiamo al dolore della mamma e dei familiari tutti. Orlanda sente l’affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità e nel ringraziare tutti chiede di poter vivere questo momento in modo intimo e privato”.

La scomparsa di Ismaele ha raccolto la comunità di Vellerano intorno alla famiglia del piccolo. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e cittadini viterbesi, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dare l’ultimo saluto al bambino.