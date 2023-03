Bambino di 4 anni spara a un amico di 6 in Canada: ricoverato in ospedale, arrestato un uomo

Tragedia sfiorata in Canada, dove un bambino di 6 anni è stato colpito con un’arma da fuoco da uno di 4 in una comunità indigena nella provincia centrale di Manitoba.

Paura in Canada

I bambini si trovavano in una casa sulla Peguis First Nation, a circa 185 km a nord di Winnipeg, quando hanno trovato la pistola, ha spiegato la polizia in un comunicato stampa..

A quel punto, il bambino di 4 anni ha sparato colpendo l’amichetto di 6 che è stato subito ricoverato in ospedale. L’episodio risale a lunedì 27 febbraio.

Arrestato un uomo

Il bimbo ferito è stato portato a Winnipeg con ferite gravi. Secondo quanto riportato dai media canadesi, sarebbe nel frattempo tornato a casa e sarebbe in buone condizioni.

Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, gli agenti hanno sequestrato nell’abitazione cinque armi da fuoco e munizioni, oltre a una balestra.

Un uomo è stato arrestato ed è accusato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Fonte foto: IPA L’episodio è avvenuto nella provincia centrale di Manitoba, in Canada

Il comunicato della polizia

La polizia ha ritenuto importante rilasciare un comunicato sull’incidente “perché sappiamo che ci sono molti proprietari di armi nella provincia”.

“È una lezione di quello che può succedere se non si conserva correttamente l’arma da fuoco. Può accadere qualcosa di brutto, e può succedere così rapidamente. Si può prevenire”, ha detto il portavoce della polizia, sottolineando che “sarebbe potuta andare molto peggio”.

Il 22 febbraio 2023, sempre in Canada, una terribile scoperta è stata effettuata nella regione della British Columbia. Nei pressi della ex scuola cattolica Marieval Indian Residential sono state trovate 17 fosse comuni con almeno 751 corpi di bambini. Si tratta, con ogni probabilità, di resti di bambini indigeni, costretti a frequentare istituti di questo tipo per essere “convertiti” alla cultura dei bianchi.

Il 19 dicembre 2022 una strage si è verificata in un condominio a Toronto dove un uomo armato ha fatto irruzione uccidendo 4 persone e rimanendo anche lui vittima dell’attacco. Le vittime sono state trovate in diversi appartamenti dell’edificio, ha precisato il capo della polizia locale aggiungendo che tutti i residenti sono stati evacuati immediatamente.