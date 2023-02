Orrore in Canada, trovate 17 fosse comuni con 751 bambini nativi nei pressi di una ex scuola cattolica

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una terribile scoperta è stata effettuata nei giorni scorsi nella regione della British Columbia, in Canada. Nei pressi della ex scuola cattolica Marieval Indian Residential sono state trovate 17 fosse comuni con almeno 751 corpi di bambini. Si tratta, con ogni probabilità, di resti di bambini indigeni, costretti a frequentare istituti di questo tipo per essere “convertiti” alla cultura dei bianchi.

Scoperte 17 fosse comuni con resti di bambini in Canada

Il ritrovamento è frutto delle ricerche richieste dalla comunità indigena locale. Grazie all’utilizzo di un radar sono state rinvenute, nei pressi della scuola cattolica attiva dal 1898 al 1997 e gestita dalle suore della congregazione di Saint Joseph of Saint-Hyacinthe, 17 nuove fosse comuni.

Nuove perché, già nel giugno del 2021, sempre nei pressi della stessa aerea vennero trovate 750 tombe anonime, sempre con all’interno resti di bambini.

Bambini indigeni sradicati dalla loro comunità

Le tombe sono situate nell’area della Cowesses First Nation, nel sud della provincia del Saskatchewan. Un ritrovamento, questo, che riapre una ferita ancora aperta nella comunità indigena.

Si stima, infatti, che tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento circa oltre 150mila bambini indigeni, sottratti ai loro genitori, siano stati costretti a frequentare scuole religiose finanziate dallo Stato.

Lo scopo era quello di educarli alla cultura dominante dei bianchi, facendogli dimenticare il legame con la famiglia e con la comunità di provenienza.

Fonte foto: Getty Il primo ministro canadese Trudeau sul luogo del ritrovamento delle fosse comuni nel 2021

Nel 2022 le scuse di Papa Francesco

Nel corso dei decenni migliaia di bambini, secondo quanto accertato dalla Commissione per la verità e la riconciliazione, sono morti in circostanze poco chiare. Molti a causa delle epidemie di influenza, morbillo, varicella e tubercolosi.

Ma molti altri bambini hanno raccontato di aver subito maltrattamenti e abusi all’interno della scuola. Secondo quanto ammesso dallo stesso governo canadese, gli studenti indigeni venivano picchiati a sangue anche se venivano solamente uditi parlare tra loro nella loro lingua d’origine.

Come riportato dalla “First Nation”, che si batte per i diritti delle comunità indigene nel Nord America, ancora oggi questi abusi hanno ripercussioni sugli ex studenti, caduti nell’alcolismo e nella tossicodipendenza. Nell’aprile del 2022 Papa Francesco si era recato in Canada per chiedere scusa alle comunità indigene.