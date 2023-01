Stati Uniti, bimbo di 6 anni spara ad un'insegnante a scuola: non è stato un gesto accidentale

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dagli Stati Uniti arriva notizia di un altro grave caso di violenza armata nelle scuole, reso particolarmente drammatico dal fatto che il protagonista è un bimbo di 6 anni. Avrebbe sparato ad una sua insegnante e non per errore.

Virginia, a 6 anni spara all’insegnante

La notizia viene riportata anche dalla CNN: venerdì pomeriggio, 6 gennaio 2023, un bambino di 6 anni avrebbe aperto il fuoco alla Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia.

Stando a quanto riferito dal capo della polizia Steve Drew, dopo una discussione con l’insegnante (una donna di circa 30 anni), il bambino ha tirato fuori una pistola in classe e sparato un singolo colpo.

Fonte foto: iSTOCK Newport News è una città da quasi 200.000 abitanti, nella Virginia del Sud

Nessun altro studente è rimasto coinvolto nell’episodio di violenza che ha riacceso le polemiche sull’uso delle armi da fuoco e l’educazione impartita a riguardo ai minori.

Non si è trattato di un incidente

Sono in corso le indagini per capire innanzitutto come il bimbo di 6 anni che ha sparato ad un’insegnante sia entrato in possesso della pistola e come abbia potuto portarla fino a scuola.

Nel frattempo, le condizioni della docente sono gravi: in un primo momento è stata in pericolo di vita, ma le autorità hanno riferito che ci sono stati miglioramenti.

Il bimbo, intanto, è stato preso in custodia dalla polizia. “Non è stata una sparatoria accidentale” hanno specificato, confermando che il 6enne avrebbe sparato con la volontà di sparare e non per errore.

Lo shock del sovrintendente della scuola

Le autorità scolastiche hanno disposto la chiusura della scuola elementare Richneck per la giornata di lunedì. Il sovrintendente delle scuole pubbliche di Newport News è senza parole.

“Sono sotto shock e sono scoraggiato – ha detto George Parker in una conferenza stampa – Dobbiamo educare i nostri figli e dobbiamo tenerli al sicuro”.

Parker ha richiamato il bisogno di tutta la comunità affinché armi da fuoco non possano entrare in possesso dei più giovani: una frase ripetuta più volte nel corso del suo intervento.