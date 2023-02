Avellino, donna incinta sta per partorire ma resta bloccata nel traffico: scortata in ospedale dai carabinieri

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Storia a lieto fine quella che arriva da Avellino, dopo gli iniziali momenti di paura: una donna incinta ha iniziato ad avere le doglie mentre si trovava bloccata nel traffico, ma per sua fortuna sono intervenuti i carabinieri.

Avellino, donna incinta bloccata nel traffico

Stando a quanto riferiscono fonti locali riprese anche da Ansa, tutto è successo ad Avellino ma i protagonisti della vicenda sono una coppia di neo genitori residenti nella provincia di Salerno.

Attorno alle 21.40 di ieri sera, i due si stavano recando presso l’ospedale Moscati del capoluogo campano: la donna, incinta, aveva iniziato ad avere le doglie. Tuttavia, si sono ritrovati bloccati nel traffico cittadino.

Fonte foto: 123RF

Il marito, temendo possibili complicazioni qualora fossero arrivati in ritardo al nosocomio, in preda al panico ha chiamato il 112 dando agli operatori della Centrale Operativa la sua posizione.

Scortata in ospedale dai carabinieri

A quel punto, è intervenuta una pattuglia della della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Raggiunta la macchina bloccata nel traffico dell’ora di punta, hanno fatto da apripista per permettere alla coppia di arrivare in ospedale.

Le contrazioni della donna sono iniziate in anticipo e, si apprende, quando è stata raggiunta dai militari era in lacrime per il dolore e la comprensibile paura per il nascituro.

Grazie all’aiuto dei carabinieri, la coppia è riuscita ad arrivare all’ospedale Moscati, dove la neo mamma è stata presa in cura dai sanitari. Sempre Ansa, riferisce che il parto è poi proseguito per il meglio.

A Parma un caso simile pochi mesi fa

Quanto accaduto ad Avellino non è una prima volta assoluta, anzi. Il traffico cittadino ha messo in difficoltà anche un’altra donna di Parma, pochi mesi fa.

Nel suo caso, la partoriente si trovava bloccata in coda sulla A1 quando le si sono rotte le acque. L’incidente sull’autostrada non le stava permettendo di arrivare in ospedale, così sono state chiamate le autorità.

Anche in questo caso, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, che ha scortato la donna e il compagno fino all’ospedale di Vaio Fidenza.