Partorisce sul traghetto mentre prova a raggiungere l'ospedale: la figlia nasce all'alba sul lago Maggiore

Elisa, una donna incinta residente a Verbania, durante la notte ha iniziato ad avere forti contrazioni. Così, insieme al compagno, si è diretta verso l’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. Il problema è che, per raggiungerlo, è dovuta salire a bordo di un traghetto, per attraversare il lago Maggiore. Una volta a bordo, le contrazioni sono aumentate e durante la navigazione si sono rotte le acque, dando inizio al parto. La mamma ha poi chiesto delle coperte, visto che la piccola è nata all’alba, intorno alle 5, con una temperatura esterna decisamente bassa per una neonata. Una volta attraccati, l’ambulanza ha portato mamma e figlia in ospedale: entrambe stanno bene.

Fonte foto: ANSA