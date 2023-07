Auto si schianta contro una scuola a Wimbledon, morta una bambina: 16 feriti, escluso l'attentato terroristico

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Auto contro una scuola elementare. È morta una delle bambine rimaste ferite nell’incidente avvenuto giovedì mattina a Wimbledon, a sud-ovest di Londra, dove una vettura fuori controllo si è schiantata contro una scuola elementare. Altre persone, tra bambini e adulti, sono rimaste ferite. La polizia, che ha arrestato la donna al volante, ha escluso l’atto terroristico.

Auto si schianta su una scuola a Wimbledon

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 6 luglio, attorno alle 10 locali (le 11 in Italia), in una scuola elementare privata nel sud-ovest di Londra, a Wimbledon. La scuola si trova non lontano dai campi da tennis di Wimbledon, dove è in corso il celebre torneo di tennis del Grande Slam.

Secondo una prima ricostruzione, per cause da accertare una Land Rover fuori controllo è andata a schiantarsi contro la scuola, nonostante una strada di accesso molto stretta.

Fonte foto: ANSA La polizia sul luogo dell’incidente

Diversi feriti, morta una bambina

La polizia metropolitana ha reso noto che nell’incidente è morta una bambina di 8 anni. Diversi altri bambini che frequentano la scuola sono rimasti feriti. Numerose le ambulanze intervenute sul posto.

Secondo quanto riporta la Bbc, sono 16 in totale le persone che hanno riportato ferite nell’incidente, tra bambini e adulti. Alcuni sono stati trattati e medicati sul posto dal personale sanitario, 10 sono stati trasportati in ospedale. Alcuni di loro sono ricoverati in gravi condizioni.

Escluso l’attentato terroristico

La polizia londinese ha escluso l’attentato terroristico e sta considerando quanto avvenuto come un incidente. La conducente dell’auto, una donna sui 40 anni, è stata arrestata.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire la dinamica e le circostanze dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e il racconto dei numerosi testimoni presenti sul posto.