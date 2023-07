Interrompono match di tennis a Wimbledon e lanciano brillantini arancioni: la protesta di Just Stop Oil

Alcuni manifestanti hanno brevemente interrotto lo svolgimento uno dei match del 5 luglio a Wimbledon, creando scompiglio sul campo 18. Mentre si stava disputando la gara fra Dimitrov e Shimabukuro, due attivisti del gruppo Just Stop Oil sono entrati nel campo e hanno sparso brillantini colorati prima di sedersi a gambe incrociate sull’erba.

Uno dei due individui è stato prontamente allontanato dal personale di sicurezza senza opporre resistenza. Successivamente, il personale di terra ha pulito il campo dai brillantini, senza segnalare alcun danno.

La folla presente ha reagito ai manifestanti con fischi, mentre alcuni hanno gridato loro di andarsene. Poco dopo l’episodio, la pioggia è tornata e le coperture sono state stese sul campo.

Following an incident on Court 18, two individuals have been arrested on suspicion of aggravated trespass and criminal damage and these individuals have now been removed from the Grounds.

Play on the court was temporarily paused and, following a suspension in play due to a rain…

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023