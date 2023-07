Attivisti di Ultima Generazione al Battistero di Firenze, vernice sul selciato e appello al Papa: il video

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno organizzato un nuovo blitz. A questo giro la città interessata è Firenze, dove il gruppo ha preso di mira il Battistero cospargendo il selciato di vernice.

Nei giorni scorsi gli ecoattivisti avevano portato la loro dimostrazione a Roma, in via della Conciliazione, sdraiandosi sull’asfalto come se fossero cadaveri per protestare contro la condanna inflitta a Maria Rosa Ester Goffi e Guido Viero da parte del tribunale Vaticano.

Lunedì 3 luglio cinque militanti di Ultima Generazione si sono posizionati di fronte al Battistero di Firenze, in piazza Duomo, e si sono cosparsi di un liquido rosso che potrebbe essere salsa di pomodoro o vernice.

Gli attivisti hanno esposto lo striscione: “Non paghiamo il fossile” e hanno spiegato: “Oggi versiamo sui nostri corpi questa vernice rossa, metafora del sangue del martirio, perché davanti alla crisi climatica scegliamo la vita”.

Ancora, i cinque ragazzi hanno letto un passo dell’enciclica ‘Laudato Sì’ di Papa Francesco, al quale si erano rivolti anche nei giorni di Roma per chiedergli un’intercessione per la condanna subita da Ester e Guido, i due attivisti condannati dopo essersi incollati su una statua del Laocoonte all’interno dei Musei Vaticani.