Il video di Ultima Generazione con i cadaveri a San Pietro per Ester e Guido, l'appello al Papa: "Ingiustizia"

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono radunati nei pressi di piazza San Pietro per protestare contro le sanzioni pecuniarie imposte contro Maria Rosa Ester Goffi e Guido Viero.

Il collettivo ha stazionato in via della Conciliazione, a Roma, e i componenti si sono stesi sull’asfalto per simulare i cadaveri delle vittime della crisi climatica. Intervistati dall”Ansa’, alcuni portavoce hanno espresso le ragioni della dimostrazione: “Siamo qui per continuare a portare avanti la nostra battaglia contro il fossile, ma soprattutto per chiedere al Papa di intervenire in tutela di Ester e Guido”.

Ancora: “Il Santo Padre ha invitato a protestare pacificamente per l’ambiente, noi lo stiamo facendo e quanto deciso in tribunale è un’ingiustizia che va contro le parole del Papa”.

Ester e Guido, infatti, sono stati giudicati dal tribunale vaticano dopo essersi incollati addosso alla statua del Laocoonte in esposizione ai Musei Vaticani. I due eco-attivisti, rispettivamente di 26 e 61 anni, sono stati condannati il 12 giugno a cinque anni di reclusione con pena sospesa e al risarcimento danni Governatorato Vaticano con una cifra pari a 28.148 euro, oltre ad un’ammenda pari a 1500 euro a testa.