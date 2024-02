Aumenti prezzi di benzina e diesel anche a febbraio: quanto costa oggi fare il pieno in città e in autostrada

Prezzi in aumento. Il secondo weekend di febbraio 2024 si apre con benzina e diesel in risalita mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada.

Prezzi in aumento

Ripartono i rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati in aumento, si registrano interventi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel da parte di Eni (+1 centesimo sul primo prodotto e +2 centesimi sul secondo), IP, Q8 e Tamoil, tutte salite di 1 centesimo su entrambi i carburanti

In attesa di recepire questo giro di rincari, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa continuano a rimanere poco mosse.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi del carburante

1,833 euro/litro (1,832 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,824 e 1,851 euro/litro (no logo 1,820). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,797 euro/litro (rispetto a 1,796), con i diversi marchi tra 1,789 e 1,810 euro/litro (no logo 1,786). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,973 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,911 e 2,055 euro/litro (no logo 1,875). La media del diesel servito rimane a 1,936 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,875 e 2,014 euro/litro (no logo 1,840). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,721 e 0,740 euro/litro (no logo 0,707). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,377 a 1,525 euro/kg (no logo 1,375

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 8 febbraio su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,831 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,838, pompe bianche 1,817);

a 1,831 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,838, pompe bianche 1,817); diesel self service a 1,795 euro/litro (+1, compagnie 1,801, pompe bianche 1,782);

a 1,795 euro/litro (+1, compagnie 1,801, pompe bianche 1,782); benzina servito a 1,971 euro/litro (+1, compagnie 2,015, pompe bianche 1,883);

a 1,971 euro/litro (+1, compagnie 2,015, pompe bianche 1,883); diesel servito a 1,934 euro/litro (+1, compagnie 1,978, pompe bianche 1,847);

a 1,934 euro/litro (+1, compagnie 1,978, pompe bianche 1,847); gpl a 0,715 euro/litro (+1, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704);

a 0,715 euro/litro (+1, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704); metano a 1,386 euro/kg (-5, compagnie 1,409, pompe bianche 1,368);

a 1,386 euro/kg (-5, compagnie 1,409, pompe bianche 1,368); gnl a 1,227 euro/kg (-12, compagnie 1,240 euro/kg, pompe bianche 1,217 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale è:

benzina self service: 1,914 euro/litro;

1,914 euro/litro; diesel self service: 1,884 euro/litro;

1,884 euro/litro; benzina servito: 2,175 euro/litro;

2,175 euro/litro; diesel servito: 2,149 euro/litro;

2,149 euro/litro; gpl: 0,849 euro/litro;

0,849 euro/litro; metano: 1,508 euro/kg;

1,508 euro/kg; gnl: 1,264 euro/kg.