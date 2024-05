L'attore Johnny Wactor ucciso dai ladri in strada, nella serie General Hospital interpretava Brando Corbin

L’attore statunitense Johnny Wactor, noto soprattutto per il ruolo di Brando Corbin nella serie Tv “General Hospital”, è stato ucciso con un colpo di pistola nel centro di Los Angeles, durante un presunto tentativo di furto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’artista è stato colpito dopo aver affrontato tre uomini che stavano tentando di rubare la marmitta dalla sua auto. Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è morto.

Il tentativo di rapina

Gli agenti del Dipartimento di polizia di Los Angeles hanno trovato Wactor sanguinante per strada nella zona di Pico Boulevard e Hope Street, dopo una richiesta di intervento intorno alle 3.25 di sabato 25 maggio. Come dichiarato dalle forze dell’ordine, arrivati sul luogo hanno individuato un uomo sull’asfalto con ferite d’arma da fuoco, che hanno poi identificato.

Da quanto affermato, gli spari si sono verificati mentre l’attore stava cercando di sventare un tentativo di furto della marmitta della sua auto da parte di tre malviventi. I ladri sono fuggiti dalla scena del delitto a bordo di un’auto e non sono stati arrestati.

La morte di Wactor

La stessa madre di Wactor aveva dato notizia della morte del figlio al sito americano di gossip TMZ, prima che venisse confermata dalla polizia. La donna ha raccontato che l’attore era insieme a un collega, quando hanno visto tre uomini che stavano manomettendo la sua auto. La donna ha riportato che secondo quanto le è stato detto, Wactor non ha cercato di lottare o di fermare i ladri “ma gli uomini gli hanno sparato comunque prima di andarsene”.

La morte dell’attore è stata commentata dal profilo X della serie Tv General Hospital, dove interpretava il personaggio di Brando Corbin: “L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”.

Chi era Jonny Wactor: la carriera

Nato il 31 agosto 1986 a Charleston, nel South Carolina, Johnny Wactor ha debuttato in televisione nel 2007, comparendo nella serie di successo “Army Wives – Conflitti di cuore”, per poi ricopreire diversi ruoli fino al 2009: nel 2013 ha interpretato Johnny nel dramma soprannaturale “Siberia”, andato in onda per una stagione, mentre tra le sue parti più importanti figurano quelle nelle serie “Criminal Minds”, “Hollywood Girl”, “Ncis”, “Station 19”, “The Passenger”, Westword – Dove tutto è concesso”.

Dal 2020 fino ha ricoperto le vesti di Brando Corbin, che gli ha dato la notorietà, nella serie Tv “General Hospital” fino alla cancellazione del suo personaggio dal programma nel 2022, dopo un totale di 164 episodi. “Era un attore e un amico straordinario – ha affermato in una dichiarazione l’agente dell’attore Sarabeth Schedeen – Oggi la luce di questo mondo si è spenta”.