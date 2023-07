Ascolti tv e dati Auditel sabato 15 luglio: Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada dominano Rai 1, segue Canale 5

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Ancora una ‘tripletta’ per Rai 1 sabato 15 luglio. Il primo canale ha vinto nel pre-serale, nella prima serata e nel prime time con ascolti che hanno distaccato non poco i dati arrivati da Mediaset. Secondo i dati Auditel nella prima serata Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno vinto con il loro Vent’anni che Siamo Italiani, mentre nel pre-serale è stato il turno di Reazione a catena. Nell’access prime time il primo canale si è posizionato in cima con Techetechetè.

La prima serata del 15 luglio: vincono Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Vent’anni che Siamo Italiani : 1.854.000 spettatori (16.9%)

: 1.854.000 spettatori (16.9%) Canale 5, Lo Show dei Record : 1.128.000 spettatori (11.6%)

: 1.128.000 spettatori (11.6%) Italia 1, Ritorno al Futuro: 778.000 spettatori (7%)

Fuori dal podio:

Rai 2, Cure Pericolose : 759.000 spettatori (6.5%)

: 759.000 spettatori (6.5%) Rete 4 Dynasties – L’Avventura della Vita : 459.000 spettatori (4.1%)

: 459.000 spettatori (4.1%) Rai 3, L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome : 413.000 spettatori (3.7%)

: 413.000 spettatori (3.7%) Top Crime, La Signora in Giallo : 331.000 spettatori (2.8%)

: 331.000 spettatori (2.8%) 20, Spia per Caso : 331.000 spettatori (2.8%)

: 331.000 spettatori (2.8%) La7, Eden – Un Pianeta da Salvare : 314.000 (3.2%)

: 314.000 (3.2%) Iris, Passenger 57 – Terrore ad Alta Quota : 302.000 spettatori (2.5%)

: 302.000 spettatori (2.5%) Rai 4, 12 Round : 298.000 spettatori (2.5%)

: 298.000 spettatori (2.5%) Rai Premium, Mina Settembre : 271.000 spettatori (2.3%)

: 271.000 spettatori (2.3%) Nove, Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani : 262.000 spettatori (2.2%)

: 262.000 spettatori (2.2%) Tv8, Quattro Hotel : 226.000 spettatori (2.7%)

: 226.000 spettatori (2.7%) Rai 5, Visioni: 26.000 spettatori (0.2%)

26.000 spettatori (0.2%) Rai 5, Medea di Euripide: 26.000 spettatori (0.2%)

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè : 2.377.000 (19.7%)

: 2.377.000 (19.7%) Canale 5, Paperissima Sprint : 1.907.000 (15.8%)

: 1.907.000 (15.8%) Italia 1, NCIS: 789.000 spettatori (6.7%)

Fuori dal podio:

La7, In Onda : 764.000 spettatori (6.4%)

: 764.000 spettatori (6.4%) Rete 4, Controcorrente (seconda parte): 662.000 spettatori (5.4%)

(seconda parte): 662.000 spettatori (5.4%) Rete 4, Controcorrente (prima parte): 579.000 spettatori (5%)

(prima parte): 579.000 spettatori (5%) Rai2 Tg2 – Post Estate : 533.000 spettatori (4.4%)

: 533.000 spettatori (4.4%) Rai 3, Il Meglio di Generazione Bellezza : 398.000 (3.4%)

: 398.000 (3.4%) Tv8, Quattro Ristoranti : 301.000 (2.6%)

: 301.000 (2.6%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 127.000 spettatori (1.1%)

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.748.000 spettatori (27.2%)

: 2.748.000 spettatori (27.2%) Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.918.000 spettatori (22.2%)

: 1.918.000 spettatori (22.2%) Canale 5, Caduta Libera, 1.516.000 spettatori (15.4%)

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.345.000 spettatori (12.8%)

: 1.345.000 spettatori (12.8%) Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.016.000 spettatori (12.2%)

: 1.016.000 spettatori (12.2%) Rete 4, Tempesta d’Amore : 524.000 spettatori (4.7%)

: 524.000 spettatori (4.7%) Rai 3, Blob : 509.000 spettatori (4.6%)

: 509.000 spettatori (4.6%) Italia 1, CSI Miami : 344.000 spettatori (3.2%)

: 344.000 spettatori (3.2%) Rai 2, The Blacklist (seconda parte): 299.000 spettatori (2.8%)

(seconda parte): 299.000 spettatori (2.8%) Rai 2, The Blacklist (prima parte): 231.000 spettatori (2.4%)

(prima parte): 231.000 spettatori (2.4%) Tv8, 4 Hotel : 191.000 spettatori (2%)

: 191.000 spettatori (2%) La7, La Patata Bollente: 115.000 spettatori (1.3%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.