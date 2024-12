Lotteria Mega Millions, vinti negli Usa 1,2 miliardi di dollari: è la quinta vincita più alta di sempre

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In California sono stati vinti 1,2 miliardi di dollari nella lotteria Mega Millions. Il biglietto vincente è stato venduto in una stazione della città di Cottonwood, a 200 chilometri da Sacramento. Si tratta della quinta vincita più alta di sempre. L’identità del vincitore non è ancora stata resa nota.

Mega Millions: i sei numeri vincenti

La vincita è stata realizzata grazie ai sei numeri dell’estrazione di venerdì 27 dicembre: 3, 7, 37, 49, 55 e 6. Il primo premio della famosa lotteria americana non veniva centrato dal 10 settembre.

Finora la vincita più alta registrata nella storia di Mega Millions è quella dell’agosto 2023 in Florida, quando il jackpot fruttò 1,6 miliardi di dollari.

Fonte foto: 123RF

Biglietto da 1,2 miliardi di dollari venduto in California

Nota in passato come Big Game, Mega Millions è una delle due lotterie multistatali degli Usa (l’altra è Powerball) che offre un premio minimo di 20 milioni di dollari.

Può essere paragonata al SuperEnalotto italiano, anche se i montepremi della lotteria Usa sono nettamente più elevati. Non a caso le prime posizioni della classifica dei premi più alti di sempre sono occupate principalmente da Mega Millions e Powerball. Il biglietto che ha fruttato 1,2 miliardi è stato giocato in California, a nord di Sacramento.

I responsabili della lotteria hanno dichiarato che l’identità del vincitore non verrà resa nota fino a che la persona stessa non andrà a reclamare il premio miliardario.

In Europa il jackpot più alto è del Superenalotto

“Congratulazioni al vincitore del jackpot di 1,2 miliardi di dollari dalla California”, ha commentato il direttore del consorzio che organizza la lotteria, Joshua Johnston.

“Che fantastico regalo in questa stagione! In questo speciale periodo dell’anno, è un momento incredibile sia per il vincitore sia per tutte le organizzazioni e cause che ricevono fondi dalla vendita dei biglietti”, ha proseguito.

Finora la vincita più alta nella storia delle lotterie è quella da 2,04 miliardi di dollari del 2022 con il concorso Powerball. In Europa la classifica vede al comando i 371 milioni di euro vinti nel 2023 in Italia con il Superenalotto, seguiti dai 230 milioni vinti nel 2022 nel Regno Unito con Euromillions.