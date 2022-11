California, gioca alla lotteria Powerball e vince 2 miliardi di dollari: è il jackpot più alto della storia

Un cittadino statunitense ha portato a casa ben 2,04 miliardi di dollari giocando alla lotteria americana Powerball. Si tratta della vincita più alta nella storia di tutti i montepremi. Il biglietto da record è stato acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California.

Come ha annunciato la California Lottery tramite il suo account Twitter, i risultati pubblicati sul sito Powerball.com indicano un unico fortunato vincitore, che ha azzeccato con una probabilità di 1 su 292,2 milioni la combinazione vincente di 6 numeri: 10-33-41-47-56, con il numero Powerball 10.

L’estrazione di lunedì sera, era stata rimandata a martedì mattina, perché una delle 48 lotterie statali del Powerball aveva chiesto più tempo per completare le operazioni.

Il vincitore ha un anno di tempo per farsi avanti e reclamare il montepremi e può scegliere il pagamento del montepremi in un’unica soluzione oppure distribuito nell’arco 29 anni.

L’associazione delle lotterie americane, Multi-State Lottery Association, sta intanto stanno esortando i giocatori a controllare i loro biglietti nella possibilità che abbiano vinto uno degli altri premi più piccoli: più di 11,2 milioni di biglietti hanno vinto premi in denaro per un totale di 98,1 milioni dollari, tra i quali 22 biglietti del valore in un milione di dollari per aver indovinato i cinque numeri bianchi ma non il Powerball.

Ad esultare è anche la famiglia di Joseph Chahayed, il proprietario della stazione di servizio Joe’s Service Center, dove è stato staccato il biglietto miliardario che grazie alla vincita ha ricevuto un milione di dollari.

Chahayed, arrivato negli Stati Uniti dalla Siria nel 1980 con sua moglie e due figli, ha detto ai giornalisti di essere arrivato alla stazione di servizio martedì mattina trovando funzionari della lotteria della California ad aspettarlo.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! One lucky ticket sold at Joe’s Service Center in Altadena matched all 6 numbers in the November 7 #Powerball draw. The final jackpot amount for this draw came to $2.04 BILLION dollars. (1/2) pic.twitter.com/9mSEAh18s1

— California Lottery (@calottery) November 8, 2022