Ascolti tv, dati Auditel di martedì 15 novembre 2022: Aldo Moro batte i talk politici, delusione per Balivo

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Gli italiani hanno premiato la fiction Rai “Esterno Notte” su Aldo Moro, arrivata alla sua seconda puntata, nella serata di martedì 15 novembre 2022. Quasi 5 milioni di spettatori si sono divisi tra la prima rete e l’ammiraglia Mediaset, dove è stato trasmesso il film “Attraverso i miei occhi”, per evadere dal presente. Oltre 3 milioni di italiani hanno invece optato per l’approfondimento politico, scegliendo Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e Mario Giordano. Esordio in sordina per il nuovo dating show di Caterina Balivo.

Prima serata: la seconda puntata della fiction Rai batte film e talk show

Ecco i dati della prima serata, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Rai 1, Esterno Notte (fiction) : 2.776.000 spettatori (15,7%).

Fonte foto: ANSA Il cast della fiction Esterno Notte, in onda su Rai 1.

I dati del prime time: Lilli Gruber sfida i quiz con 2 milioni di spettatori

Di seguito i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30), in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Rai 1, Soliti ignoti (quiz) : 4.751.000 spettatori (22%).

I dati Auditel del pre-serale: crolla il nuovo quiz di La7 di Caterina Balivo

Ecco i dati della fascia pre-serale, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi.

I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.