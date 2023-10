Arrestato il trapper romano Gallagher: avrebbe picchiato la compagna per due anni, anche quando era incinta

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Maltrattamenti per due anni alla compagna. Con questa accusa Gabriele Magi, conosciuto nella scena trap romana come Gallagher, è stato messo agli arresti domiciliari. Non è il primo problema con la giustizia del musicista.

Le accuse a Gallagher

Il trapper Gabriele Magi, in arte Gallagher, è finito agli arresti domiciliari dopo un’indagine per maltrattamenti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’.

La vittima delle violenze sarebbe stata la compagna del musicista, che avrebbe subito abusi tra il 2021, data della prima supposta aggressione, e il 2023 quando il trapper è stato arrestato.

In questo periodo la ragazza sarebbe stata anche in attesa del figlio di Magi, ma questo non avrebbe fermato il 29enne. Al contrario gli episodi si sarebbero intensificati dopo l’inizio della convivenza tra i due nel 2022.

In un caso, secondo quanto raccontato dalla ragazza, il trapper sarebbe tornato a casa forse in stato alterato da sostanze stupefacenti e, dopo aver dato in escandescenze, le avrebbe dato un calcio alla schiena facendola cadere e rompendole una costola.

La risposta dell’avvocato

Gallagher sarà difeso per quanto riguarda il processo che seguirà a questa investigazione, dall’avvocato Gian Maria Nicotera, che ha rilasciato una dichiarazione nel contesto dell’articolo che ha riportato l’arresto del suo assistito.

Il difensore di Magi si è detto sicuro che il caso si rivelerà meno grave di quanto ipotizzano gli investigatori: “Le accuse saranno ridimensionate, anche perché il racconto andrà vagliato con attenzione” ha detto.

“Alcuni episodi che la ragazza riferisce sono avvenuti alla presenza dei genitori di Gabriele, che me li hanno raccontati in un modo diverso. In settimana sarà interrogato davanti al gip e credo che fornirà adeguate spiegazioni per chiarire alcuni aspetti” ha poi concluso l’avvocato.

La rapina ai fan

Non è la prima volta che Gallagher ha problemi con la giustizia e viene arrestato. Nel 2019 infatti alcuni fan lo accusarono di averli rapinati dopo che questi gli avevano chiesto un selfie per strada.

Il trapper si è però anche ritrovato coinvolto in un processo come parte offesa. Un anno dopo la rapina ai fan, alcuni trapper rivali fecero irruzione nel suo studio aggredendolo. Gli autori del gesto furono identificati e arrestati dalle forze dell’ordine.