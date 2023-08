Trapper Dahirvè arrestato a Milano per aver picchiato un 16enne alla fermata della metro: il video

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il trapper milanese Dahirvè è stato arrestato con l’accusa di aver pestato insieme a dei complici un 16enne fuori dalla fermata della metro, nel tentativo di rapinarlo. L’episodio avvenuto lo scorso gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della metro: forse preoccupati per la perdita di conoscenza della vittima seguita all’aggressione, la gang è scappata via senza portare via nulla. I carabinieri hanno arrestato Dahirvè, all’epoca dei fatti minorenne, e uno dei complici, trasferendoli al carcere minorile di Roma.

L’aggressione

La vicenda risale al 7 gennaio scorso, quando gli aggressori hanno bloccato il minorenne nell’ascensore della fermata lilla Segesta per prenderlo a calci e pugni e farsi consegnare soldi e cellulare.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’ i due arrestati, insieme a un terzo non identificato, avevano avvicinato il 16enne, lo avevano portato fuori dalla metro milanese per derubarlo. Ma alla sua reazione, lo avevano pestato a sangue fino a fargli perdere i sensi. Forse spaventati, gli aggressori non avevano portato a termine la rapina ed erano fuggiti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della fermata metro Segesta a Milano

L’episodio ricorda un’altra aggressione a Milano che ha fatto finire in manette un altro trapper, Blackbaby, e quattro complici, con l’accusa di rapina e lesioni ai danni di un 26enne di origini egiziane nel quartiere Giambellino.

La denuncia

Dopo essere svenuto, la vittima era stata soccorsa all’ospedale San Carlo, dove aveva ricevuto sette giorni di prognosi per un trauma cranico. È stato lo stesso 16enne, nato in Italia con origini egiziane, a riconoscere il trapper e l’amico dai profili social l’aggressore come esponenti del movimento trapper della zona di San Siro.

I due sono stati arrestati dai carabinieri di Milano su ordine del gip del Tribunale per i minorenni, con l’accusa di tentata rapina e lesioni. Entrambi avrebbero un precedente per un furto commesso insieme nel 2020.

Chi è Dahirvè

Noto anche come ‘Vegeta_Grr’, nonostante non sia uno dei trapper più noti della scena milanese, Dahirvè è attivo e conosciuto nel quartiere popolare di San Siro, grazie alla collaborazione in una canzone del gruppo ‘Seven Zoo’ dal titolo “667OO”.

In una sua biografia su internet viene presentato come “un rapper italo-marocchino cresciuto nel quartiere San Siro”.