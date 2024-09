Puff Daddy arrestato a New York, il rapper Sean Diddy Combs accusato di abusi sessuali: 9 denunce in 10 mesi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestato Sean ‘Diddy’ Combs, rapper noto anche con il nome di Puff Daddy. Per il cantante le manette sono scattate a New York. A infilargliele, in particolare, sono stati i poliziotti di Manhattan. Nei confronti dell’artista sono state presentate diverse denunce che lo accusano di violenza sessuale.

Arresto di Sean ‘Diddy’ Combs (Puff Daddy): il comunicato del procuratore

“Gli agenti federali hanno arrestato Sean Combs sulla base di un atto d’accusa depositato nel distretto meridionale di New York”. Così il procuratore Damian Williams sottolineando che i dettagli delle accuse avanzate dovrebbero essere rivelati tra poche ore.

Il legale che assiste Combs, Marc Agnifilo, ha dichiarato tramite una nota stampa che il suo cliente si trovava “volontariamente” in città, dove si è trasferito.

Fonte foto: ANSA Il rapper Puff Daddy

La difesa dell’avvocato del rapper

L’avvocato ha inoltre spiegato che Puff Daddy c’è delusione da parte sua e del suo cliente per la “decisione dell’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di portare avanti quello che riteniamo essere un procedimento giudiziario ingiusto contro Combs”.

‘Diddy’, 54 anni e originario di New York, è accusato dalle sue presunte vittime di essere un predatore sessuale e di essere violento.

Secondo quanto raccontato dai media americani, le donne che lo hanno denunciato hanno riferito che il rapper faceva uso di alcol e droghe per ottenere la loro sottomissione.

La denuncia di Adria English e della sua ex ‘Cassie’ Ventura

Da inizio luglio il rapper è nel mirino di una denuncia da parte dell’ex attrice porno Adria English, per violenza sessuale.

In totale sono nove le denunce depositate contro Daddy dal novembre 2023. Tra queste spicca quella della sua ex compagna ‘Cassie’ Ventura che accusa il cantante di avere assunto un comportamento “violento” e “deviante” per circa un decennio.

Sean Combs ha fino ad ora negato fermamente tutte le accuse che gli sono state indirizzate. Accuse con cui ha a che fare sin dagli anni Novanta, sebbene non sia mai stata pronunciata alcuna condanna importante contro di lui.