Totò Schillaci nel ricordo della figlia Jessica, le parole dell'ex calciatore prima di morire: la rivelazione

Totò Schillaci è morto mercoledì 18 settembre, lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio e nei cuori dei tanti tifosi che ne hanno seguito la carriera da calciatore. A tracciare il suo ricordo è sua figlia Jessica con un ritratto intimo e profondo del mitico idolo degli italiani durante le Notti Magiche di Italia ’90 ma anche del padre amorevole che è stato.

Chi è Jessica, la figlia di Totò Schillaci

Jessica Schillaci è la prima figlia di Totò, è un’infermiera e lavora a Verona.

Appurato il peggioramento delle condizioni del padre, si era precipitata in Sicilia per stargli vicina negli ultimi giorni di vita.

Fonte foto: IPA

Totò Schillaci insieme a sua moglie Barbara

Il ricordo di Totò Schillaci uomo e non calciatore: parla la figlia

Ben conoscendo il cammino di fine vita, la ragazza ha ammesso di sapere a cosa stesse per andare incontro ma che viverla con il proprio padre, un padre così giovane, è stato “davvero lacerante” per lei.

A Repubblica, in un lungo e commovente ricordo, ha reso omaggio al genitore, tratteggiandone la figura di un uomo “semplice”.

“Gli dovevo un regalo: raccontare chi era l’uomo dietro al calciatore”, questo l’intento di Jessica.

L’amore dei tifosi, le ultime ore: l’ultimo saluto al campione

Per la figlia di Schillaci, Totò è stato un grande padre.

Sono tanti gli episodi che cita per raccontare di come sia stato essere l’erede di una leggenda, di come le persone mostravano amore per strada a suo padre, ogni volta che lo incontravano. “Alcuni esageravano addirittura inchinandosi quando lo vedevano”.

C’erano poche speranze che si salvasse visto il suo quadro clinico delle ultime ore. “Avrei voluto salvarlo, non è stato possibile”, ha ammesso.

Le ultime parole di Totò Schillaci e le scuse ai figli

Commoventi soprattutto gli ultimi momenti vissuti insieme e raccontati ora dalla ragazza.

Prima della morte, c’era lei con suo fratello Mattia al capezzale di Totò. “Gli abbiamo detto che davanti all’ospedale c’erano già le tv e lui ci ha risposto: ‘A me importa solo di voi’”.

Le ultime conversazioni tra i figli e l’amato padre sono state pregne di ricordi e di momenti indimenticabili, come le ultime vacanze a luglio in Sicilia. La ragazza racconta di come abbiano parlato, scherzato, fino alla fine, ricordando gli attimi più belli delle loro vite. E di come lui stesso abbia chiesto loro scusa per non essere stato presente tutte le volte che avrebbe voluto.

Addio a Totò Schillaci, la biografia

Totò Schillaci era nato a Palermo il 1° dicembre del 1964 e ha giocato con Messina, Juventus e Inter, tra le altre. È morto a 59 anni dopo che, da giorni, era ricoverato in ospedale per un tumore. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore.

I funerali si terranno a Palermo venerdì 20 settembre, è stata disposta nei giorni precedenti la camera ardente che è stata allestita allo stadio Barbera del capoluogo siciliano.

Si era sposato due volte, con Rita e Barbara. Aveva tre figli: Jessica, Mattia e Nicole.