Medico accoltellato all'ospedale di Bolzano, colpito alla schiena nel reparto di Psichiatria: fermato un uomo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Altro medico aggredito. Un dottore dell’ospedale di Bolzano è stato accoltellato da un uomo nel reparto di psichiatria. L’aggressore è stato immediatamente fermato, ma non ha saputo fornire una motivazione plausibile per l’attacco.

Medico accoltellato a Bolzano: la dinamica

Nella serata di lunedì 16 settembre, un uomo ha accoltellato alla schiena un medico dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. L’aggressione sarebbe avvenuta nel reparto di psichiatria stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Le ferite riportate dal medico sono state immediatamente curate dal personale dell’ospedale. Sono risultate essere soltanto superficiali e non hanno messo in pericolo la vita del dottore.

Fonte foto: ANSA Polizia all’ospedale San Maurizio di Bolzano

Subito dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito, lasciando cadere il coltello utilizzato nell’attacco. La polizia è riuscita a risalire subito all’identità dell’uomo, che nel frattempo si era rifugiato nella propria abitazione,

Chi è l’aggressore del medico di Bolzano

L’aggressore sarebbe un residente di Bolzano di 57 anni che in passato era stato in cura proprio presso il reparto di psichiatria dell’ospedale San Maurizio. Non però più ricoverato da diverso tempo.

Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine presso la propria abitazione e portato in questura per un interrogatorio, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto pur non fornendo una giustificazione plausibile sulle motivazioni.

Al momento l’uomo è stato denunciato per lesioni volontarie aggravate dall’uso di un’arma. Secondo la polizia non sussistono le condizioni per la custodia cautelare: l’aggressore si trova quindi in stato di libertà.

Le dichiarazioni del questore

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha però avviato l’iter per l’emissione, nei confronti dell’indagato, di una misura di prevenzione personale che gli impedisca di avvicinarsi nuovamente alla vittima.

“Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze”, ha dichiarato Sartori all’Ansa.

“Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti di questo genere”, ha aggiunto il questore.

Negli ultimi giorni si sono verificate diverse aggressioni a medici e infermieri in diversi ospedali italiani. Questo caso si differenzia leggermente perché coinvolge un ex paziente psichiatrico.